La foto de Patricia Montero usando el sacaleches para normalizar esta práctica en lugares públicos

"Aunque a mí me parezca mi mejor outfit, lamentablemente no puedo ir por ahí con él. Y la pregunta es, ¿por qué?". Así es como la actriz daba su opinión, ya que acaba de ser madre de su segunda hija con el actor Álex Adrover.

La actriz cuenta el día a día que va llevando junto a su pequeña, a través de su cuenta personal de Instagram, en la que ha querido dar visibilidad a la lactancia materna desde que ha dado a luz por segunda vez. Patricia Montero ha compartido varias imágenes en las que se la ve cómo da el pecho a su hija Layla: en la playa, el medio de un rodaje o en el campo.

En la última foto que ha colgado la actriz con el sacaleches puesto ha dejado una clara reflexión sobre cómo ella lleva la maternidad y en la que también defiende la lactancia materna y los aspectos negativos que giran en torno a ella. Esa publicación empieza preguntándose la razón por la que no puede ir con el sacaleches a un sitio público: "Aunque a mí me parezca mi mejor outfit, lamentablemente no pudo ir por ahí con él. Y la pregunta es, ¿por qué?. Este chisme, que muchos os preguntaréis para qué sirve, debería poder usarse en todos los espacios públicos, ya que me permite seguir alimentando a mi pequeña como he elegido, que no significa que sea mejor que otras maneras de hacerlo, pero es la que he elegido y me encantaría poder dar el biberón de leche materna en lugares públicos".

No es la primera vez que a la actriz reivindica la normalización de la lactancia materna, hace unos meses subió una foto en la que se notaban sus "marcas de guerra" mientras daba en pecho a su hija.