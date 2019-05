Patricia Montero comparte una foto dando el pecho con la que muchas madres se sentirán identificadas

Han pasado un par de meses desde que Patricia Montero y Álex Adróver daban la bienvenida a su segunda hija, Layla, una preciosa bebé que ha convertido en hermanita de Lis, su primer retoño.

Desde ese momento, la pareja ha compartido en sus redes sociales un sinfín de instantáneas en familia. La actriz suele tener a sus seguidores al corriente de sus proyectos, y el ser madre por segunda vez no iba a ser menos.

Haciendo yoga, paseando por la playa, tardes en familia... ¡Y las consecuencias de la lactancia! La actriz no ha dudado en compartir con sus seguidoras sus "marcas de guerra" y, de paso, ha pedido consejos por si alguien tiene "algún truco" para evitarlo. Patricia Montero no utiliza discos para evitar manchas en la ropa y claro... ¡Termina inevitablemente manchada!

"Marcas de guerra!! Oh Yeah! No me gustan los famosos discos de lactancia y voy así por la vida seguro que muchas me entendéis, ¿algún truco?", ha escrito.