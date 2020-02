La genial respuesta de Lara Álvarez cuando le dicen que “se le está pasando el arroz”

Lara Álvarez presentaba el pasado martes la nueva edición de Supervivientes. Muchos medios, además de interesarse sobre las novedades del programa también pusieron el foco en su ruptura con Andrés Velencoso, queriendo saber cómo se encuentra la presentadora.

"Creo que soy una persona que tengo las cosas claras. Sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo ni pierdo el tiempo ni hago perder el tiempo al de enfrente", explicaba a la prensa.

Además la asturiana aprovechó para dejar claro lo que piensa sobre algunos titulares de algunos medios en los que la culpan a ella de sus rupturas: "Tenes que enfrentarte a titulares del tipo '¿qué le pasará?', 'qué mala suerte tiene con los hombres'. ¿Mala suerte? Yo tengo la fortuna de que ha pasado gente maravillosa por mi vida, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar una persona afín".

Y añade, "tengo 33 años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito".

Pero más allá de su situación personal y de lo que puedan molestarle algunas afirmaciones sobre su vida privada sin que ella hable de ello, Lara hizo hincapié en el mensaje que se le está dando a la sociedad con este tipo de noticias: "¿Qué mensaje estamos mandando entonces a una chavala joven que está con alguien y no siente afinidad con esa persona? ¿que tiene que continuar con ella el resto de su vida? ¿O que, como es lo que toca, tiene que conformarse con algo que no le hace feliz?", continúa para concluir con una contundente reflexión: "Ojalá la gente tenga la seguridad y la determinación de decir: esto me hace feliz, esto no me hace feliz".