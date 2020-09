Aunque ha llevado en la más estricta intimidad la gran parte de su embarazo, Gigi Hadid ha sorprendido a sus seguidores con una preciosa sesión de fotos en su semana 33 de gestación, que ha acompañado con algunas imágenes del making of : "Definitivamente, ha sido más difícil que trabajar normalmente. Al segundo cambio de vestuario ya estaba diciendo 'chicos, creo que sólo voy a aguantar un par más'" , confiesa.

A pesar de que es una de las modelos más cotizadas del mundo y en sus redes sociales cuenta con más de 50 millones de seguidores, Gigi Hadid intenta apartar su vida privada de los focos al máximo posible.

Muestra de ello fue su reconciliación con Zayn Malik a finales del año pasado, de la que no se pronunció públicamente hasta el pasado mes de febrero, que coincidiendo con San Valentín publicó un retrato del cantante en su cuenta alternativa, donde la modelo publica sus fotos realizadas con su cámara desechable.

Más tarde, en su cuenta oficial, Zayn aparecía en algunas instantáneas del 25 cumpleaños de la modelo el 23 de abril. Poco después, se empezó a rumorear sobre un posible embarazo que han mantenido totalmente en secreto hasta que de nuevo Hadid publicó una bonita foto en la que aparece dándole un beso a su chico junto a las palabras "baby daddy".

Y ahora, en su tercer trimestre de embarazo, la modelo ha compartido unas preciosas imágenes en las que se le ve luciendo su ya enorme tripita.

A estas imágenes ha sumado las del making of, donde ha revelado que ha sido su posado más difícil: "Me ha encantado el resultado, sabía lo que quería conseguir y Gab (Gabriella Karefa-Johnson) y L&I (Luigi and Iango) lo han hecho realidad para mí. Pero, definitivamente, ha sido más difícil que trabajar normalmente. Al segundo cambio de vestuario ya estaba diciendo 'chicos, creo que sólo voy a aguantar un par más'", escribía en su cuenta de Twitter.

En un directo con sus fans a través de Instagram hace un mes, la modelo explicó por qué no se había pronunciado sobre su embarazo antes. Además de por cuestiones personales, siguiendo en la línea de llevar discretamente su vida personal, consideró que no era un buen momento por respeto a las vícitimas de la pandemia mundial del coronavirus y al movimiento Black Lives Mattter.

"Es lógico que a muchos os confunda por qué no estoy compartiendo más cosas, y la razón es que estoy embarazada en medio de una pandemia. Mi embarazo no es lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo", explicaba para añadir: "Muchas personas han perdido su vida debido al coronavirus, esto sigue pasando y ya estaba sucediendo al principio de la pandemia, claro. Y luego resurgió el movimiento Black Lives Matter y pensé que nuestra presencia en las redes sociales debía usarse para eso".

Por otro lado, agradeció todas las felicitaciones y la preocupación por parte de sus seguidores. "Todo está yendo genial y os quiero mucho".