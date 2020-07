Gigi Hadid muestra su tripa de embarazada y explica el importante motivo por el que no la había enseñado antes

La modelo de 25 años está viviendo un precioso momento junto a su familia y su chico, el cantante Zayn Malik, con quien espera su primer bebé. Pero se trata de unos meses agridulces, donde la alegría por la espera de la pequeña, se entremezcla con la preocupación por la situación provocada por la crisis del coronavirus.

Gigi Hadid y Zayn Malik / Gtres

Gigi Hadid está ya en su semana 20 de gestación, pero en lugar de ir publicando fotos y vídeo mostrando la evolución de su embarazo, no habíamos podido verlo hasta ahora.

La confirmación del embarazo de una de las parejas más atractivas del panorama 'celebritero' internacional, nos llegó de la mano de la madre de la modelo, Yolanda Hadid, que avanzó además que se trataba de una niña. Pero los meses pasaban, y sin rastro de la ansiada foto de la tripita de Gigi. Y los fans se impacientaban.

Zayn Malik y Gigi Hadid / Getty

Así, los comentarios y las peticiones no cesaban, y las fotos de ella con emojis tapando la tripita, como cuanto estuvo en el cumpleaños de su amiga Leah McCarthy, no eran suficientes.

Ante esta insistencia, la modelo aprovechó un vídeo en directo en su cuenta de Instagram, con motivo del lanzamiento su nuevo número de la revista V, 'El diario de Gigi Parte II', para enseñarla. Además, explica el poderoso motivo que le ha llevado a no hacerlo hasta ahora:

"Obviamente, creo que muchas personas están confundidas por qué no estoy compartiendo más, pero estoy embarazada durante una pandemia. Obviamente mi embarazo no es la noticia más importante en el mundo. Esa es la razón por la que sentí que no es realmente algo que necesito compartir más allá de mi familia y amigos", comentaba Hadid en el vídeo.

"He estado haciendo muchas fotos de mi vientre y enviándolas a amigos y familiares y ha sido muy bonito y emocionante. Estoy tratando de documentarlo bien porque he escuchado a mucha gente decir, obviamente, que no me perdiera nada. Compartiré cosas así en el futuro, pero simplemente no tengo prisa por hacerlo. Siento que en este momento solo quiero experimentarlo y escribir en mi diario. No quiero preocuparme por despertarme todos los días durante mi embarazo y pensar que tengo estar guapa y publicar algo", sentencia.

En el vídeo, vemos a una Gigi radiante y con un aspecto aún más juvenil que de costumbre, debido a que sus rasgos se han suavizado y redondeado por uno de los efectos más habituales del embarazo en la mayoría de mujeres.

Sin duda mostrar o no este tipo de cosas es un decisión muy personal que los seguidores de los artistas deben entender y respetar. Y sin duda el motivo que aduce la modelo, es más que comprensible.