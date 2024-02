Gisela, ingresada de urgencia por problemas de riñón y embarazada de ocho meses

Gisela ha sido ingresada por segunda vez en los últimos meses por problemas de riñón.

La cantante de 45 años se encuentra en la recta final de su embarazo y está previsto que dé a luz en menos de un mes, por lo que ahora las precauciones sobre su salud deben ser más delicadas. Tal y como ella misma ha dado a conocer en Instagram, pasará unos días en el hospital.

"El bebé está bien y sigue dentro de la barrigota… Es mi riñón el que me ha llevado a volver a ingresar. Pero de momento todo controlado. Estoy en las mejores manos", ha contado hace pocas horas.

Y ha tranquilizado a sus fans señalando que "¡En nada a casa!". "A esperar a mi peque cuidándome mucho para que el horno no deje de funcionar", ha aclarado Gisela.

No es la primera vez que la extriunfita necesita pasar por el hospital por incidentes con el riñón. El pasado 2 de diciembre comunicó en la misma red social que había sido ingresada tras sentir molestias debido a una piedra en el riñón: "Tengo algún problemita en un riñón. Tengo una piedra y me está dando problemas. Solo faltaba esto. Estoy cansada de no poder tener una semanita tranquila sin que pase nada, un susto, un sobresalto... Y las hormonas tampoco ayudan. Aquí estamos, en la camita...".

Pocos días después, la artista reapareció para actualizar el parte médico y confesar que sufría un cólico nefrítico: "Una piedra en el riñón que tiene que salir de alguna manera, pero como estoy embarazada el cuadro se complica un poco y por eso estoy ingresada. Es algo que se pasa muy mal, es muy doloroso y más estando embarazada... No te pueden medicar como a cualquier otra persona".

El embarazo de Gisela ha sido un tema polémico para ella y su pareja, el fotógrafo José Ortega. En noviembre hacían público que estaban esperando a su primer hijo y reflexionaban sobre el calvario que había sido conseguirlo, después de que ella tuviera dos abortos y al final recurrieron a técnicas de fecundación in vitro.