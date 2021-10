Gloria Estefan confiesa que sufrió abusos sexuales con nueve años: "Me dijo que mataría a mi madre si se lo contaba"

Gloria Estefan ha participado en el programa de entrevistas Red Table Talks, donde ha hablado junto a otras invitadas de la traición por parte de adultos de confianza.

La cantante cubanoamericana ha confesado que ella misma fue víctima de abusos por parte de un familiar: "El 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores. Y lo sé, porque yo fui una de ellas".

Gloria ha explicado que cuando tenía nueve años su madre la apuntó a la escuela de música de un familiar: "Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder, porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle que yo era muy talentosa y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él pusiera tanta atención en mí".

A pesar de su corta edad, Estefan se reveló contra su abusador: "Le dije: 'Esto no puede pasar, no puedes hacer esto". Sin embargo, el adulto utilizó su posición de poder para amenazar a la artista: "Me dijo: 'Tu padre está en Vietnam, tu madre está sola y la mataré si se lo cuentas".

Debido a la ansiedad que sufrió por esta situación, Gloria empezó a experimentar una grave caída de pelo que le dejó una clapa en la cabeza. Y fue entonces cuando decidió contarle a su madre lo que estaba ocurriendo.

La artista cubanoamericana ha explicado durante la entrevista que su madre acudió a la policía para denunciar al agresor, pero le recomendaron que no lo hiciera para "proteger" a Gloria de enfrentarse a los tribunales siendo tan sólo una niña.

También ha revelado por qué no había contado antes esta historia. Cuando ella lanzó su éxito Conga, en 1985, su agresor escribió una carta a un periódico criticando su música. En ese momento la cantante sintió la necesidad de explicar lo que le había ocurrido,: "Pero luego pensé: '¡Todo mi éxito se convertirá en un tema sobre él!".

Pero décadas más tarde, Gloria ha decidido hacer esta historia pública por un gran motivo: "He querido enfrentarme y hablar de este tema porque hablando de ello podemos ayudar a prevenir".