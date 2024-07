La graciosa caída de un bailarín de Lady Gaga durante su actuación en los Juegos Olímpicos

Te interesa Cuánto dinero ha cobrado Céline Dion por su actuación en los Juegos Olímpicos 2024

Los imprevistos son inevitables en espectáculos en directo. Por mucho que se organicen ensayos y que se repita la misma coreografía, siempre existe un margen de error que puede provocar incidentes.

Eso es lo que ha ocurrido con la actuación de Lady Gaga en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este viernes, la estadounidense ha hecho un bonito homenaje al arte francés y al mundo del cabaret cantando Mon truc en plumes de la bailarina francesa Zizi Jeanmaire, tal y como ella misma ha explicado.

"Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con la música francesa. Estudié coreografía francesa, ensayé incansablemente para estudiar una alegre danza francesa, repasando algunos viejos conocimientos. ¡Apuesto a que no sabías que solía bailar en una fiesta francesa de los años 60 en el Lower East Side cuando estaba empezando!", ha escrito Lady Gaga en sus redes sociales.

Y todo ese trabajo de preparación previo ha tenido sus frutos, ya que la actuación ha rendido honor a toda esa cultura francesa de cabaret. Pero ese esfuerzo duro no ha podido evitar un divertido desliz...

La caída de un bailarín de Lady Gaga

Durante su actuación en París 2024, la cantante ha estado acompañada por una decena de bailarines con pompones rosas.

En un momento del espectáculo, un bailarín se ha caído al suelo mientras interpretaba la milimétrica coreografía, justo cuando le tocaba levantar una pierna. Se trata de una divertida anécdota, ya que el profesional se ha levantado del suelo al momento y sin ningún problema. Solo fue un gracioso resbalón...