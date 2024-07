¿Cómo ha podido cantar Céline Dion en los Juegos Olímpicos con su enfermedad incurable?

Céline Dion ha vuelto por todo lo alto con su poderosa actuación de clausura en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La artista canadiense ha interpretado a la perfección el tema L'hymne à l'amour, de Édith Piaf, con una voz segura, limpia y muy potente. ¿Y cómo lo ha conseguido? Todo el mundo sabe que Céline Dion tiene una voz prodigiosa, pero esta lleva tiempo viéndose afectada por una enfermedad incurable que ha distanciado a la cantante de los escenarios.

La intérprete de My Heart Will Go On sufre el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que le provoca espasmos que dificultan su día a día, incluyendo caminar o cantar. Sobre ello ha hablado la propia Dion en su documental, donde se ve a la artista intentando cantar sin éxito: se le rompe la voz.

Eso no ha ocurrido en París 2024, y en este artículo explicamos por qué.

Antecedentes: proceso de recuperación

Céline Dion publicó un vídeo en sus redes sociales en 2022 donde anunciaba la cancelación de sus conciertos para 2023 y 2024 por su enfermedad. "Recientemente, he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", explicó.

Al mismo tiempo, la canadiense mandó un mensaje de esperanza a sus seguidores, asegurando que estaba trabajando en su proceso de recuperación con los mejores profesionales: "Tengo un gran equipo médico que trabaja junto a mí para ayudarme a ponerme bien, y también me dan esperanza y apoyo mis hijos. Todo lo que sé hacer, lo que he hecho en mi vida y lo que más amo es cantar".

Y concluyó diciendo que se centraría en su salud antes de pensar en volver a subirse a un escenario: "Pongo el cien por cien en mis shows, pero mi condición no me permite daros eso ahora mismo". Este mismo mensaje transmitió la cantante en una entrevista para Today este mismo año.

"Voy a subir al escenario cuando esté lista, no antes. Y mis cuerdas vocales no me asustarán porque voy a estar lista y voy a tocar esas notas como antes. [...] Podría tomar valium para minimizar los espasmos durante las actuaciones, pero no es agradable. Lo estoy intentando", dijo Céline Dion. Y lo ha conseguido, gracias a su perseverancia, a su pasión por la música y a su tratamiento médico.

La explicación de un 'vocal coach'

Por otro lado, el youtuber y vocal coachEma Arias ha reaccionado a la actuación de Céline Dion intentando encontrar una explicación a su impecable interpretación. "No hay forma de que haya logrado esto, no lo puedo creer", dice en un principio. "El control es total. [...] Se siente un airecito en las partes agudas, pero nunca pensé que iba a volver a hacer algo con tanta complejidad como esta canción. Pero lo hizo".

Ema Arias explica la dificultad que entraña esta actuación, ya que Céline Dion ha cantado en directo frente a millones de personas en vez de en un estudio de grabación: "Esto fue una presentación en vivo, no es un disco. Ella encima no se puede someter a estos estímulos grandes, como un show así. Después de eso, puede tener espasmos", explicó, aludiendo al documental de la artista.

Aun así, Arias busca una explicación: "Es cierto que la música va por otro lado: es terapéutica. Para muchísimas personas, su voz cantada es diferente a su voz hablada porque es una disciplina, porque es arte. En el cerebro se activan cosas que no se activan cuando uno habla, cuando uno se expresa de otra forma. Está comprobado eso", reflexiona.