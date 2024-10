¿Se han reconciliado Sabrina Carpenter y Barry Keoghan? Así ha sido su último acercamiento

Los meses de verano han sido frenéticos para los fans de Sabrina Carpenter. Las alarmas saltaron cuando llegaron las informaciones acerca de la ruptura que pondría fin a la relación entre la intérprete de Taste y el actor Barry Keoghan.

A ambos se les lleva relacionando desde septiembre de 2023 desde que ambos coincidieran en la semana de la Moda de París aunque el pasado mes de agosto, The Sun contó que la 'pareja' rompió

Sin embargo, parece que esta narrativa está cambiando con las últimas informaciones que apuntan a un acercamiento entre la cantante de Espresso y el actor irlandés. Tal y como informa TMZ, el Keoghan fue visto en uno de los últimos shows de la Carpenter, concretamente en Charlottesville. Una "última evidencia" que tal y como apunta este medio, mostraría que "la pareja sigue siendo fuerte".

En las imágenes que hay redes sociales, vemos al actor cerca del equipo técnico que estaba llevando a cabo el concierto mientras observaba con atención el show de la cantante de Please, Please Please. Más tarde, el medio estadounidense apunta que Keoghan salió escoltado detrás del escenario

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan: los vaivenes de su 'relación'

Realmente Carpenter y Keoghan empezaron a ser vinculados en la semana de la Moda de París en septiembre de 2023, pero las sospechas de un vínculo romántico aumentaron en febrero de 2024 cuando ambos posaron juntos en los premios Grammy de este año. De hecho, ambos derrochaban química en el videoclip de Please, Please, Please, con una serie de escenas en las que se capta la complicidad desde el primer 'frame'.

No obstante, como os contamos en agosto de este año, ya saltaron las primeras señales de que su relación estaba viviendo ciertas turbulencias. Como contó PEOPLE, calificaba la relación de "intermitente".

The sun también dio más detalles acerca de su ruptura, afirmando que la situación entre ellos se torció tras unos incidentes del actor en una fiesta. "Barry actúa como un tonto cuando está borracho y Sabrina se deprime cada vez más", asegura.

Como os contamos, la propia cantante fue preguntada en Rolling Stone acerca de su relación con el actor de The Batman dando diciendo: "¿Cómo puedo eludir esta pregunta?". Con esta aclaración, Carpenter optó por mantener su privacidad.