Harry Styles responde a los rumores sobre un trasplante de pelo

Los personajes públicos están sujetos al escrutinio público, y Harry Styles no es una excepción. El británico y ex de One Direction lleva varios años siendo sujeto de especulaciones sobre su peinado. Hay quienes aseguran que lleva una peluca o que se hizo un trasplante capilar para ocultar su calvicie.

Harry Styles no es ajeno a estas habladurías y ha querido reírse de ellas durante su última entrevista, condecida a Brittany Broski en Royal Court. La presentadora le ha preguntado al cantante si sus dientos son postizos, algo que él ha negado. Pero su respuesta no ha quedado ahí y, en tono de broma, ha añadido: "Esta línea de cabello, sin embargo"...

Las palabras de Harry Styles podrían ser una confirmación de un posible implante de pelo, aunque también podría ser una referencia a los rumores en tono de humor. Sea como fuere, el vídeo de la entrevista se ha hecho rápidamente viral en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Harry Styles habla sobre este asunto. En agosto de 2022, respondió a las especulaciones en conversación con Rolling Stone: "¿Qué pasa con la calvicie? Se salta una generación o algo así, ¿verdad? Si tu abuelo es calvo, ¿tú también lo serás? Bueno, mi abuelo no era calvo, así que crucemos los dedos", dijo.

Un año después, en 2023, los rumores cobraron mayor fuerza cuando Styles apareció en varias imágenes con el pelo rapado.