Harry Styles elogia 'LUX' de Rosalía: "Se nota muchísimo que está hecho para ella"

Harry Styles escucha LUX.

El cantante británico ha confesado en una reciente entrevista en el programa Brittany Broski’s Royal Court que le gusta escuchar el nuevo disco de Rosalía.

A pocos días de coincidir en la ceremonia de entrega de los BRIT AWARDS, donde los dos artistas estrenarán sus nuevos trabajos, el intérprete de Aperture ha reflexionado sobre el cuarto álbum de la catalana, que define como "genial y muy brillante"

"Lo que de verdad resulta inspirador cuando ves algo como LUX es que se nota muchísimo que está hecho para ella. Es evidente que nace para satisfacer algo muy propio, y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo", ha apuntado el cantante para luego seguir elogiando el trabajo "Por eso me gusta escucharlo. Es inspirador que alguien haya creado algo así".

La canción de Rosalía y Harry Sytles

Harry Styles y Rosalía se conocen desde hace años y tienen una estrecha relación laboral. Aunque nunca han hecho una colaboración al uso, el 2019 Rosalía se unió a la canción Adore You de exmiembro de One Direction para encargarse de la voz en off que se escucha al principio del videoclip.

Tres años después, en 2022, la cantante contó en el programa de Jimmy Fallon que Harry Styles le quiso escribir para felicitarla por la canción Dolerme, el problema es que se equivocó de teléfono móvil porque en esa época la catalana cambiaba mucho de número para que no la molestasen.

"Es preciosa", le escribió supuestamente a Rosalía, a lo que el dueño del móvil respondió de manera un poco confusa: "Lo sé, querido".

Poco después Harry le mandó la captura de la conversación (entendemos que por otra red social) y le dijo: "Tus mensajes son confusos'". "¡Y no era yo!", continuó la cantante sobre el interlocutor que cortó por lo sano la conversación con el cantante. "La persona dijo: 'Este número pertenecía a otra persona pero ahora es mío, así que no me molestes más. Buenas noches. Gracias'. ¡Así que imagínate ser ese y ahora ver el programa de Jimmy Fallon y ver lo que le dijo a Harry Styles!".