¿Qué ha pasado con los Gemeliers? Daniel y Jesús Oviedo sufren una agresión a gritos de "maricón"

Los integrantes del dúo musical Gemeliers, Jesús y Daniel Oviedo , han sufrido una agresión a la salida de una discoteca de Madrid. Según su hermano mayor, recibieron gritos de "maricón" y Jesús acabó ingresado de urgencias.

Este viernes 20 de febrero, los integrantes del grupo Gemeliers celebraron su 27 cumpleaños en la discoteca Vandido de Madrid. A la salida, sufrieron una agresión que provocó la hospitalización de Jesús. Así lo cuenta el periodista del corazón Javi Hoyos, según declaraciones del hermano mayor de los cantantes, Juan Carlos.

"Rociaron spray de pimienta a los Gemeliers, les insultaron a gritos de 'maricón', 'os vamos a matar'...", asegura el periodista del corazón, que acompaña sus palabras con una imagen de Jesús Oviedo en el hospital. Los hermanos estaban celebrando su cumpleaños con amigos y famosos como Abraham Mateo. En un momento, Jesús, su novia y otro amigo salieron fuera.

"Se encuentran que había unas personas con spray de pimienta y que comenzaron a agredirles y a insultarles. Cogieron a la novia de Jesús y la empezaron a pegar, la amenazaron hasta que se orinó encima. Los tiraron al suelo, la golpearon... Jesús estaba haciendo todo lo posible por defender a su novia mientras le pegaban, le agredían y le tiraban el spray de pimienta", continúa relatando Javi Hoyos.

El periodista asegura que ocurrió lo mismo con el amigo de Jesús. "Acabó agredido, tirado en el suelo. Le pegaron una paliza brutal. Tiene la cara destrozada. Hubo un momento en el que los porteros de la discoteca se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo fuera. Esto era en la discoteca Vandido. Rápidamente los agresores se fueron. Les asistieron médicamente y les acompañaron en todo este proceso. Jesús acabó ingresado", asegura.

Gemeliers | GIM / GTRES

El hermano mayor de los Gemeliers le pidió a Javi Hoyos que le diera las gracias a la discoteca: "En cuanto se enteraron, salió todo el equipo a ayudar a mi hermano".

"Es muy habitual que los Gemeliers tengan que aguantar insultos de 'maricón'; se burlan de ellos, les gritan, les insultan... En esta ocasión, Jesús empezó a escuchar todos estos insultos y pasó, como hace habitualmente. Fue a meterse al coche, pero le fue imposible llegar porque le agredieron y acabó en el suelo golpeado. Es muy grave lo que ha ocurrido", explica el periodista.

Al final, Jesús salió del hospital "para poner una denuncia". "Tienen todo grabado porque hubo un momento en el que la novia sacó el móvil. Pudo grabar a los agresores, pudo grabar las matrículas del coche", zanja Javi Hoyos.