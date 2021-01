El hermano de Ben Affleck habla abiertamente de Ana de Armas tras su ruptura con el actor

Casey Affleck ha hablado sin tapujos sobre Ana de Armas tras la ruptura con su hermano, Ben Affleck . Tras dedicarle unas bonitas palabras y alabar su talento como actriz , Casey asegura que Ana "no tendrá problemas para volver a encontrar el amor".

Desde que salió a la luz la ruptura entre Ben Affleck y Ana de Armas, son muchos los que quieren saber qué ha ocurrido entre la que fue, sin duda, la pareja sorpresa del 2020.

Varias fuentes cercanas a la pareja han desvelado a medios estadounidenses que se ha trata de una "ruptura amistosa" y que es debido a que ambos se encuentran "en etapas diferentes de su vida".

Casey Affleck, hermano del actor, ha concedido una entrevista a 'Entertainment Tonight', siendo la primera persona que habla abiertamente sobre esta separación.

Casey, que está promocionando su película 'Our friend', no ha tenido ningún problema en hablar abiertamente de su excuñada cuando le han preguntado sobre ésta.

"Ana es dulce, divertida, inteligente y encantadora, no creo que tenga problemas a la hora de conocer a alguien", aseguraba deshaciéndose en elogios hacia la actriz hispano cubana.

Además, quiso hacer hincapié en su talento como actriz: "He visto su interpretación de Marilyn Monroe en 'Blonde', que aún no ha salido. Y apuesto a que se va a llevar todos los premios", aseguraba, añadiendo: "Va a tener un buen año, no estoy preocupado por ella, es un partidazo en todos los sentidos".

Sobre su hermano, Casey deja claro que va a estar a su lado para acompañarle en la ruptura, pero también se muestra muy optimista con su futuro en el amor: "No creo que Ben tenga tampoco ningún problema", y terminaba bromeando: "Mi consejo para ellos es: Pensadlo bien, porque la cuarentena no es divertida si estás soltero".

Por último, no podían dejar de preguntarle por la que ha sido una de las primeras imágenes virales del año. Y es que hasta ahora, las fotos en las que se veía a alguien lanzando a la basura la figura de cartón a tamaño real de Ana de Armas, se le atribuían a él. "No fui yo", dijo escuetamente sin querer dar más detalles del tema.

Esta figura de cartón la puso la pareja a modo de broma para todos los paparazzi que estaban a diario en la puerta de casa del actor para conseguir "la foto perfecta" de Ana. De esta manera, podían conseguirla "todos los días".