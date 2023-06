La hija de Bruce Willis habla sobre el diagnóstico de demencia de su padre: "Yo sabía que algo iba mal desde hacía tiempo"

A principios de 2022, la familia de Bruce Willis anunció que sufría demencia frontotemporal. Esta enfermedad afecta al lóbulo frontal del cerebro y provoca alteraciones en la conducta, además de perjudicar al habla. Meses antes, el actor había comunicado que se retiraba de la gran pantalla por problemas de salud.

Ha sido una situación muy dura para sus seres queridos y su hija Tallulah Willis, que tuvo junto a Demi Moore, ha publicado una emotiva carta en Vogue en la que habla de cómo se siente ella.

Tallulah Willis y Bruce Willis // Getty

En un primer momento, el actor recibió el diagnóstico de afasia, una condición que afecta a la comunicación, pero más adelante se dieron cuenta que iba más allá: "He sabido que algo andaba mal durante mucho tiempo. Comenzó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida auditiva de Hollywood: '¡Habla!'".

Tallulah Willis reconoce que "se avecinan pruebas" con Bruce Willis

"Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. (Él) había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre", ha recordado Tallulah.

A pesar de todo, se ha mostrado muy optimista con el estado de salud del actor: "Sigo dando vueltas entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar ir".

La hija de Bruce Willis ha cambiado mucho en la forma en la que pasa el tiempo con su padre, ya que ahora hace muchas fotos para documentarlo todo y que él pueda recordarlo. "Soy como una arqueóloga, buscando tesoros en cosas a las que nunca solía prestar mucha atención. Me doy cuenta de que estoy tratando de documentar, de crear un registro para el día en que él no esté allí para recordarlo a él y a nosotros".

Ha concluido: "En el pasado tenía mucho miedo de ser destruida por la tristeza, pero finalmente siento que puedo presentarme y confiar en mí. Puedo saborear ese momento, sostener la mano de mi papá y sentir que es maravilloso. Sé que se avecinan pruebas, que este es el comienzo del dolor, pero todo eso de amarte a ti mismo antes de poder amar a alguien más, es real".

Tallulah Willis ha querido abrirse emocionalmente y contar cómo se siente tras el diagnóstico de su padre. Esta carta es un bonito gesto hacia el actor.