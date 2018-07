El hijastro de Usher, declarado en muerte cerebral

El cantante Usher vive uno de sus peores momentos debido al brutal accidente sufrido por su hijastro. El pequeño Kyle, de 11 años, disfrutaba de un día en el lago Lanier (Atlanta) cuando una moto acuática le golpeó la cabeza. Una situación que le ha vuelto a unir a su ex mujer, Tameka, con la que no tenía muy buena relación desde su divorcio en 2009.

Usher está viviendo un auténtico drama. Su hijastro de 11 años, con el que mantenía una estrecha relación, Kyle Glove, fue golpeado por una moto acuática el pasado 6 de julio, en Atlanta, según informa TMZ.com. El pequeño se encontraba disfrutando de un día de descanso en el lago Lanier, subido a una colchoneta, cuando la moto le golpeó la cabeza.

Kyle quedó inconsciente, flotando en el agua, y tuvo que ser desplazado de urgencia al Hospital de Egelston. El niño llegó hasta allí en estado crítico. A las pocas horas, los médicos declararon, oficialmente, muerte cerebral en el paciente. “Kyle, somos fuertes. Estarás bien, lo sé. Te amo mi bebé. Necesito todas las oraciones para mi hijo. Gracias a todos!”, era el ‘grito’ de desahogo de su madre, Tameka, a través de Facebook.

En estos momentos, si al pequeño se le retirase el respirador artificial, moriría. Una situación dramática para Tameka y para su ex marido, el cantante Usher, que no se ha despegado del pequeño desde que se enterase de lo sucedido y volase hasta Atlanta.

Aunque la pareja se separó en 2009, y no mantuviesen buena relación debido a la custodia de sus dos hijos pequeños, el cantante no dudó en fletar un avión para que su ex mujer corriese al lado de su hijo en estos momentos, ya que no se encontraba junto a Kyle cuando tuvo lugar el accidente. Una buena acción por parte de Usher, dejando atrás rencillas y apoyando al máximo a la madre de sus hijos.