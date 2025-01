La historia de amor de Alberto Chicote con Inma Núñez: cuándo se conocieron, cómo fue su boda y a qué se dedica ella

Alberto Chicote es uno de los chefs más mediáticos de nuestro país. Además de en las cocinas de sus restaurantes, lo podemos ver en una multitud de programas, donde ejerce o bien como chef o bien como experto culinario, pero también como invitado.

Sin embargo, al margen de su arduo trabajo, Alberto Chicote ha tenido tiempo de mantener una relación amorosa con Inma Núñez. El cocinero no se esconde por redes sociales y le muestra su cariño y amor a la que se ha convertido en su mujer, pese a que ella no es un personaje público como él.

Una historia de amor de toda la vida

La pareja se conoce prácticamente de toda la vida, pues comparten profesión: la cocina. Ambos se conocieron en 2004, cuando Núñez hacía las veces de jefa de sala de su reconocido restaurante Nodo. Entre comensales y platos, tuvieron que pasar 10 años y un divorcio para que Alberto Chicote y ella finalmente se animaran a compartir algo más que una relación profesional y desde entonces no se han separado.

Y es que el chef estaba casado cuando se conocieron, pero la vida le cambió por completo y, con el tiempo, acabó con Inma. De hecho, la conquistó con el estómago, concretamente con dulces, como ha contado públicamente. De hecho, aprovechaba que ella le daba las gracias para entablar conversación: "Le hacía una ilusión… porque claro, tú llegas, después de todo el día currando. Llegabas al coche y vas a tirar de la manilla. Y había una galletita. Y además, sorprendentemente, nunca nadie le quitó ni una galleta".

Por otro lado, la experiencia de Inma y el talento de Alberto Chicote han sido las claves del éxito de los tres restaurantes que han abierto desde que comenzaran su relación. Empezando en el año 2014 con el de la calle Reina de Madrid y prosiguiendo en la misma ciudad con el de Paseo de la Castellana y el localizado en la misma Puerta del Sol.

Para Chicote, la clave del éxito ha sido ella, a la que describe como "sus ojos, sus manos y su corazón". De hecho, el día de la inauguración de su primer restaurante decía: "La gente me decía mucho que montase un restaurante, pero para ello tienes que estar muy convencido. Fui capaz de hacerlo porque tengo a alguien que es capaz de hacer las cosas como yo sin necesidad de que tenga que estar presente. Hay que tener una estructura fuerte como somos nosotros dos. La confianza es absoluta".

Una boda íntima

Después de casi 20 años juntos, en septiembre de 2022 la pareja se dio el 'sí, quiero' en una boda que para muchos pilló por sorpresa, aunque él fue avisando de que quizás unirse de esta forma a su pareja empezaba a formar parte de sus planes.

Lo hicieron a través de una íntima ceremonia celebrada en una finca de San Lorenzo del Escorial, propiedad del chef Mario Sandoval, ubicada cerca del Valle de los Caídos.

A ella acudieron sus familiares y amigos, así como varios compañeros de televisión de Chicote. Entre los invitados estuvieron Dani Rovira, Javier Cansado, Susana Griso y Roberto Leal, a quien le había revelado sus planes de boda en una entrevista en televisión.

"Soy muy feliz con Inma, mi mujer. Siempre hemos trabajado juntos 24 horas al día y, cuando no estoy con ella, la echo en falta", manifestó el chef, totalmente enamorado de ella.

Así es Inma Núñez

Inma Núñez mantiene un perfil bajo, y de las pocas veces que se ha pronunciado públicamente destaca su entrevista en El Mundo, donde abordó cómo vivió el sato de Chicote a televisión.

"Cuesta un poco de trabajo adaptarse a tu nueva vida. Él lo sufre porque cuesta salir a la calle, andar, es normal, él lo toma muy bien y le gusta porque en general el público es muy agradecido y sabe comportarse", expresó.

Sin embargo, son una pareja a la que les gusta disfrutar de la calle, del mundo y hacer vida social. Especialmente viajando, siempre que los proyectos televisivos de Chicote y los restaurantes de ambos se lo permiten.

Por otro lado, para Palo y Astilla, Inma expresó que son iguales en el plano profesional: "Los dos tenemos la misma línea de trabajo y nos entendemos bastante bien. Somos muy exigentes, no solamente él".

Chicote no tiene hijos, pero Inma sí, por lo que la descendencia de la cocinera ha pasado a ser la familia también del chef, y más después de más de 20 años juntos. De hecho, Inma tiene un nieto, Hugo, del que disfruta el propio Alberto.

"Ella tiene dos hijos y un nieto. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Cuando digo que no tengo hijos, pero sí un nieto la gente se extraña", añadió el cocinero entre risas. "Siempre la he admirado muchísimo. No me canso de estar a su lado. No hay nada que me haga más feliz que escucharla feliz a ella", contó en su programa Fuera del mapa.