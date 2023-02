La historia de amor de Harry Styles y Taylor Swift, por qué rompieron y qué canciones se dedicaron el uno al otro

La relación que tuvieron Harry Styles y Taylor Swift ha vuelto a ser recordada 10 años después tras el encuentro de ambos en la 65 entrega de los premios Grammy.

La expareja, ha demostrado que ha superado todos los rencores y los malos recuerdos dándose un bonito abrazo o viendo cómo Taylor se ponía en pie para aplaudir la actuación de Styles durante la gala.

La relación sentimental de Taylor Swift y Harry Styles

El romance entre Taylor Swift y Harry Styles empezó a finales de 2012. Si bien ninguno de los lo confirmó nunca públicamente, tampoco ocultaron su relación y se dejaron ver juntos por la calle.

Taylor Swift y Harry Styles en 2010 // Gtres

Un infidelidad, el motivo de la ruptura

La relación terminó tan sólo unas semanas después, a principios de 2013. Al parecer, Taylor descubrió que Harry le había sido infiel a través de una fotografía en la que aparecía besándose con otra chica.

Si bien nunca se supo con certeza la identidad de la mujer, algunos especularon especialmente con tres personas: Cara Delevingne y Emma Ostilly, ambas ex pareja de Styles; y una misteriosa rubia.

Esta última chica es la que cobra más fuerza en la infidelidad, ya que las relaciones que Harry mantuvo con Cara y Emma fueron meses antes de emepzar con Taylor.

[[H3:'Style’ y ‘Out of the Woods’, las canciones que Taylor le dedicó a Harry]]

Si bien nunca lo dijo claramente, muchos fans de la artista se dieron cuenta de que los temas Style y Out of the woods, ambos incluidos en su álbum 1989, hablaban de su relación con Harry Styles.

Si bien este disco se lanzó en 2014, Taylor había estado trabajando en él en 2013, el año de su ruptura. “Cada día es un problema. Olvídate de hacer planes para toda la vida, ni siquiera podremos llegar a la siguiente semana”, son algunos de los versos que la artista le habría dedicado a su exnovio en estas canciones.

Harry Style definió su relación con Taylor como "una pesadilla"

A Harry Styles no le sentó nada bien que después de la ruptura Taylor airease los trapos sucios de su relación en sus canciones.

Una fuente cercana al ex One Direction declaró a RadarOnline.com que Harry se arrepentía de haber salido con Taylor Swift, y aseguraba que su relación con ella fue una auténtica pesadilla.

La burla de Taylor Swift a Harry Styles en los Grammy

Una parte del enfado de Harry Styles vino motivado por la actitud de la artista durante su actuación en los Grammy 2013, donde Harry se encontraba entre los asistentes.

Mientras interpretó su tema We Are Never Ever Getting Back Together para abrir la ceremonia, improvisó y pronunció con un marcado acento inglés —Styles es británico—: "Él me llamó para decirme que aún me quería y le dije que lo sentía pero que estaba muy ocupada abriendo la gala de los Grammy. Así que nunca jamás volveremos a estar juntos".

'Ever Since New York' y 'Two Ghosts', las canciones que Harry le escribió a Taylor

En su debut en solitario, Harry Styles incluyó las canciones Ever Since New York y Two Ghosts, en las que ambas habla de "la chica de ojos azules".

Durante la promoción del single Two Ghosts, Harry hizo una entrevista en un programa de BBC radio, conducido por Nick “Grimmy” Grimshaw, donde le preguntó directamente por los rumores de que esa canción estaba dedicada a Taylor Swift.

Creo que es más, como, una exploración personal... Creo que, tú sabes, a veces las cosas cambian y puedes hacer lo mismo. O, a veces es sólo diferente, tú entiendes...", respondió Harry intentando evitar el tema.

Harry Styles entierra el hacha de guerra

Siete años después de su ruptura, Harry Styles habló por primera vez en público sobre su relación con Swift. Lo hizo en 2020 en una entrevista para Howard Stern en una sesión especial de SiriusXM.

En esta charla, reconoció que se sentía halagado de que Taylor le hubiese escrito varis canciones: "Pienso en lo que significa escribir una canción sobre alguien más para mí y en lo que se puede significar para alguien más y creo que es algo realmente halagador".

"Aún cuando la canción no resulte ser lo más halagadora posible, le dedicaste tiempo. Por ejemplo, Taylor, ella es una gran escritora, así que al menos puedo decir que esas fueron buenas canciones", concluyó.