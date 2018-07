Un hombre gana una fortuna imitando a Britney Spears

Derrick Barry es un hombre de 31 años que, tras disfrazarse de Britney Spears para una fiesta de Halloween, se animó a imitar profesionalmente a la cantante. Y no le va nada mal, con un show donde interpreta canciones de la artista gana al año nada más y nada menos que medio millón de dólares.

para Derrick Barry, lo que empezó siendo un disfraz de Halloween ha terminado por convertirse en su trabajo. Después de caracterizarse como la Princesa del Pop para una fiesta, sus amigos y familiares le animaron a imitar profesionalmente a la artista debido al parecido entre ambos.

Derrick se presentó al programa de televisión America's Got Talent y el público alucinó con su actuación. A partir de ahí tiene un show propio en el que interpreta canciones de Britney Spears que le hace ganar medio millón de dólares al año.

En una entrevista en el programa The Morning, Barry declaró que no tenía intención de someterse a ningún tipo de cirugía estética para parecerse más a la artista: "Disfruto despertando cada mañana siendo yo mismo. Luego me pongo el uniforme"

Por otro lado, también se llegó a decir que la propia Britney Spears contrató a Derrick Barry para que le hiciera de doble en los bailes más complicados de sus videoclips, algo que el joven de 31 años nunca ha confirmado ni desmentido.