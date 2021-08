¡Huevo a la vista! El despiste de Miguel Ángel Silvestre que revoluciona a sus fans

Miguel Ángel Silvestre está pasando unos días de descanso en Ibiza, donde ha compartido momentos con algunos amigos como Jorge Brazalez, que ha debutado en la música recientemente bajo el nombre de Incordio.

Al parecer, el músico y cocinero se dejó su cajón en el coche del actor, tal como explica Miguel Ángel en un vídeo: "Jorge, ayer te dejaste esto en mi coche, te lo voy a devolver, pero antes, si yo te doy esto, ¿tú que me das?".

A continuación —y tras saludar educadamente a una joven que ha dado mucho que hablar por la impasividad de ver pasar por delante a uno de los actores más famosos de España— Miguel Ángel se dispone a tocar el cajón.

Y como ya se sabe que todo en redes sociales se mira con lupa y con zoom y pausa si hace falta, rápidamente algunos usuarios se percataron que en un momento del vídeo uno de los testículos del actor de Sky Rojo "salió a saludar".

El actor, que seguro que se ha enterado del revuelo que ha causado su debut con el cajón, ha debido tomarse esta anécdota con humor, ya que el vídeo continúa estando en su perfil.

Moisés y René, dos malotes que van a dar mucho que hablar

En las siguientes publicaciones, Silvestre ha cambiado la calma ibicenca por la frenética vida que llevan sus alter-egos en la pequeña pantalla. Por un lado, ha publicado nuevas imágenes de la quinta temporada de La Casa de Papel, donde da vida a René y a juzgar por el vídeo protagoniza un tórrido romance con Úrsula Corberó.

Por otro lado, también ha hecho alusión a otro malote, Moisés, el proxeneta de Sky Rojo que no para de meterse en problemas salvando e intentando asesinar a partes iguales a las protagonistas de la serie. Serie que The New York Times recomienda por delante de Los Bridgerton y Stranger Things.