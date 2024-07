Los humildes inicios de Karol G: su familia y a qué edad comenzó en la música

Te interesa Karol G: la historia de su enemistad con Rosalía y todas las veces que la han acusado de plagiarla

Karol G, apodada como La Bichota, es hoy una cantante de éxito internacional. Ha conseguido hacer sold out en las cuatro fechas en Madrid de su Mañana Será Bonito Tour, ni más ni menos que en el Estadio Santiago Bernabéu.

Es la intérprete de éxitos que todos conocemos como Provenza o TQG, tema que publicó junto a Shakira. Pero en este artículo no vamos a hablar de sus éxitos, sino de sus inicios en la música.

Natural de Medellín

Carolina Giraldo Navarro. Ese es el nombre real de Karol G, que nació en Medellín, capital de Colombia. Es hija de Martha Navarro y Guillermo Giraldo, y tiene tres hermanas: Jessica, Verónica y Katherine.

La música le viene de familia. Su padre, que también es músico, le inculcó su pasión por este mundo. De hecho, fue a los cinco años cuando empezó a dar clases de canto junto a su hermana Jessica.

Su paso por un 'El Factor Xs'

En 2006, con 16 años, participó en El Factor Xs, la versión infantil de The X Factor. Aunque ella no quería, la insistencia de su padre la llevó a la televisión. Durante el concurso, no consiguió llegar a las galas en directo, pero su paso por el programa fue fundamental en su carrera musical, ya que gracias a él firmó su primer contrato discográfico.

Durante sus tres primeros años de carrera, publicó cinco canciones que no tuvieron el éxito esperado, por lo que en 2012 se reunió con Universal Records para intentar que la ficharan como artista. Finalmente, la discográfica se negó por miedo a que una cantante femenina no pudiera triunfar en el mundo del reguetón.

La continuación de su carrera en Estados Unidos

Karol G se formó en música en la Universidad de Antioquia, aunque en 2014 se mudó a Estados Unidos para ampliar su carrera e impartir clases de administración de empresas musicales. Su objetivo con el cambio de residencia era progresar como artista, y lo consiguió.

A partir de 2014, varias de sus canciones fueron un éxito en Colombia, lo que derivó en que Karol G por fin firmara su contrato con Universal Music Latino en 2016. Al año siguiente, llegaría su mayor hit hasta la fecha: Ahora me llama, su colaboración con Bad Bunny que suma más de mil millones de visualizaciones en YouTube. El resto es historia.