El importante mensaje con el que Vania Millán ha acompañado su desnudo más sincero

Vania Millán no está atravesando uno de sus mejores momentos personales. La modelo de 43 años explicó recientemente los problemas de fertilidad con los que se está encontrando en su proceso de ser madre, que se han complicado todavía más tras su positivo en coronavirus.

Pero tras todo el ajetreo y las malas noticias, Vania se ha parado a reflexionar sobre todo lo que le está ocurriendo. Y ha querido compartir un importante mensaje en redes sociales para transmitir su pensamiento: "Mirando tus tristezas, tus frustraciones, tus enfados, tú dolor... tu vulnerabilidad y tus miedos es cómo puedes levantarte siendo 100% tú. La fuerte, la responsable, la que puede... puede ser muy cansado sino se abraza la otra parte... la debilidad".

La imagen que acompaña este texto es igual de transparente, mostrándose completamente desnuda dentro de la bañera. Una muestra de vulnerabilidad pero también de mucha fortaleza.

Sus problemas de fertilidad

Vania Millán, que mantiene una relación desde hace más de dos años con el doctor Julián Bayón, ha explicado en numerosas ocasiones en su perfil de Instagram las dificultades que está teniendo para ser madre.

La modelo ha realizado varios directos en esta red social donde reflexiona y se cuestiona si tendría que haber empezado todo este proceso años atrás. El pasado mes de enero, explicó que el tratamiento de fertilidad al que se había sometido no había salido bien: "Sabía que podía ser difícil lo de ser madre, pero reconozco que me he quedado un poco tocada cuando me entero que después de todo el proceso no es posible implantar nada y parto de nuevo de cero".

Aún así, Vania no ha tirado la toalla y ha vuelto a empezar un nuevo tratamiento. Pero de nuevo le han dado una mala noticia: su positivo en coronavirus ha hecho que tengan que volver a retrasar el proceso.

"Hoy quiero contaros de nuevo mi aprendizaje con este proceso de fertilidad, porque todo son lecciones y, de nuevo, me ha llegado otra. La lección que saco es que ningún proceso de cambio se puede llevar con prisa o con el ansia del resultado. ¿Por qué cuento esto? Porque esta mala cara que tengo es debido a que he dado positivo en COVID", empezaba explicando a sus seguidores, añadiendo: "La semana que viene era la extracción y todo se tiene que parar. Ahora me tienen que provocar que me venga la regla y nada… empezar en otro momento, cuando todo esto pase".