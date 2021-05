Rebel Wilson confiesa su problema de fertilidad: "No tenía con quién compartirlo"

La infertilidad continúa siendo un tema muy silenciado en la actualidad, a pesar de que es algo que afecta al 15% de la población mundial.

Afortunadamente cada vez son más las caras conocidas que narran sus dificultades para concebir un hijo de forma natural, como ha hecho recientemente la actriz Miriam Giovanelli.

Otro ejemplo es el de Chrissy Teigen, que explicó en su blog en Medium la traumática experiencia tras perder al bebé que estaba esperando tras 20 semanas de embarazo.

Ahora ha sido la actriz Rebel Wilson la que ha compartido el reciente diagnóstico acerca de su fertilidad que le han dado los médicos: Hoy recibí una mala noticia y no tenía a nadie con quien compartirla... pero supongo que debo contárselo a alguien. A todas las mujeres que luchan por la fertilidad, estoy con ellas".

"El universo funciona de formas misteriosas y, a veces, no todo tiene sentido... pero espero que haya luz a punto de brillar a través de todas las nubes oscuras", ha continuado escribiendo, mostrándose con algo de esperanza pese a las malas noticias.

Rápidamente la publicación se ha llenado de mensajes de apoyo a la actriz, entre los que se encontraban los de algunos rostros famosos como el de Sharon Stone: "He estado allí repetidamente, hay buenas noticias, tengo tres hermosos hijos". Alexis Knappm su compañera de reparto en Pitch Perfect, también le daba ánimos: "Lo siento mi amor. Lo he vivido".

Por otro lado, sus seguidoras también han compartido diferentes experiencias con las que han querido animar y apoyar a la actriz: "Siete años hasta que obtuve mi único milagro que cumplirá 19 este año", "Tu vulnerabilidad es inspiradora. Espero que esta multitud de mensajes de apoyo te levante un poco la barbilla. Las nubes oscuras son solo temporales" o "Sufrí problemas de fertilidad, no podía concebir, pero me recordaron que tengo un propósito diferente en la vida. No eran niños, pero todos tenemos un propósito. Encontré el mío".

Tras leer todos estos mensajes, Rebel ha actualizado la publicación para agradecer todo el apoyo recibido: "Solo quería decir que me desperté esta mañana y leí los amables mensajes e historias de todos sobre vuestros procesos y no puedo deciros cuánto ha significado para mí y me ha hecho sentir mucho mejor hoy. Las redes sociales han creado una conexión cuando estaba en un lugar muy solitario. Así que gracias a todos".