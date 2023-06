India Martínez: sus inicios en la música con 11 años, sus mejores colaboraciones y cómo conoció a su pareja Ismael Vázquez

India Martínez(37) es una de las artistas más consagradas del panorama musical español.

La cordobesa tiene una larga y fulgurante carrera que empezó a una edad muy temprana y que, más de dos décadas después, sigue mateniendo con éxito y entusiasmo.

Hacemos un recorrido por los inicios de sus trayectoria profesional, algunas de las colaboraciones que han marcado su camino y su faceta más romántica con su pareja.

Su inicios en la música con 11 años

Solo tenía 11 años cuando Jennifer Jessica Martínez Fernández -su nombre real- comenzó a cantar para el público.

El flamenco corría por sus venas y la peña flamenca El Palangre, en Roquetas de Mar, le dio su primera oportunidad sobre las tablas.

Aunque había nacido en Córdoba, sus padres se mudaron a Almería, donde da sus primeros pasos como cantante. Tal era su talento que empezaron a conocerla como "la niña del puerto". Su fama iba creciendo paulatinamente.

El concurso musical infantil Veo Veo le dio un pequeño impulso y desde entonces su afición por el cante no dejó de crecer.

Solo tenía 17 años cuando una discográfica llamó a su puerta por primera vez. Diego Ibáñez, su descubridor y productor, la bautizó con el nombre artístico de India y le ofreció un contrato con La Voz del Sur, sello bajo el que editó su primer álbum de estudio, Azulejos de lunares.

"A mí no me importa como me llame la gente; en casa, la familia, los amigos, me han llamado siempre Jenny y lo siguen haciendo. Y de que me llamen India, la verdad es que me encanta, y me gusta que la gente que me conoce por mi faceta artística me llame siempre así, porque pone las cosas en su sitio. Y, siendo sincera, lo de India lo veo más como un apodo que como un nombre artístico", dijo sobre estos primeros pasos en una charla con La Vanguardia.

Más de dos décadas después, la artista cuenta con nueve discos, un premios Goya a Mejor Canción Original y dos nominaciones a los premios Latin Grammy.

Sus mejores colaboraciones (y canciones)

India Matínez es una de las artistas más talentosas de nuestro país, por eso no hay cantante que no quiera colaborar con ella.

Hacemos un repaso por sus mejores colaboraciones, que no pueden faltar a partir de ahora en tu playlist

1. 'Y si fuera ella' (del disco de Alejandro Sanz)

El disco que Alejandro Sanz grabó en directo en el Estadio Vicente Calderón y que bautizó como'+ es +' contiene uno de los temas más simbólicos de la cantante, que se une a Pablo Alborán, David Bisbal, Antonio Carmona, Jesse & Joy, Juanes, Malú, Vanesa Martín, Antonio Orozco, Manuel Carrasco, Niña Pastori, Rozalén, Shakira y Tommy Torres para la icónica canción 'Y si fuera ella'.

2. 'Si ella supiera' (con Melendi)

Melendi e India Martínez se unen en la romántica Si ella supiera, una historia llena de sentimiento que ha enamorado a los fans de ambos artistas y que está incluida en el último disco de la cantante cordobesa, Nuestro mundo.

3. 'Convénceme' (con Marc Anthony)

Pertenece al disco Convénceme de la artista andaluza, que quiso contar con la colaboración del artista latino para un tema que derrocha sensualidad y seducción.

90 minutos

Es, sin lugar a dudas, uno de los temas más emblemáticos de la artista. Un éxito que nunca falta en sus conciertos en directo y que a los fans les encanta corear a pleno pulmón.

Cómo se conocieron India Martínez e Ismael Vázquez

India Martínez e Ismael Vázquez llevan juntos más de diez años y la llama sigue más que viva: "Tener una relación estable me da paz, me quita ansiedad", reconocia la cantante a la revista HOLA!.

Se conocieron en el gimnasio. "Fui a apuntarme y era el dueño", contaba al magazine rosa en una entrevista.

"No me dejaba entrar porque intentaba colar a dos amigos suyos. Él ni sabía quién era yo. Cuando fui a entrar, me dijo: 'Perdona, ¿dónde vas?'. Me quedé callada. Luego ya nos conocimos", explicaba sobre los inicios de su historia con su chico, que además de actor y director, es instructor de capoeira.

Así nació una relación que funciona a las mil maravillas porque, dice India, Ismael sabe llevar sus constantes viajes y sus semanas fuera de casa. "No sé si yo misma podría, porque son muchos viajes, mucho tiempo fuera. Vas, vienes. Pero también hace que no te aburras y caigas en la monotonía", se sinceraba.

La relación de India Martínez e Ismael Vázquez no es estrictamente sentimental, también lo es profesional. Ismael Vázquez se ha encantado de dirigir varios videoclips de India Martínez, como Nuestro mundo, donde la artista se convierte en toda una guerrera.