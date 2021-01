El irresponsable mensaje negacionista de Marina Yers: "Os han lavado la cabeza con esto de las mascarillas"

MarTras protagonizar hace meses una revolución de memes por afirmar que el agua "deshidrata más que hidrata", la influencer Marina Yers ha vuelto a ganarse un buen número de críticas al publicar un vídeo renegando del coronavirus y de la mascarilla.

Sus declaraciones han sorprendido a muchos usuarios en redes sociales, y ha hecho que se convierta en Trending Topic en Twitter durante toda la mañana del jueves.

Y es que, al parecer, tras recibir varias críticas por no utilizar mascarilla en su urbanización, la joven de origen ucraniano, visiblemente alterada, decidía grabar un vídeo expresando su opinión respecto al tema: "Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas" comenzaba diciendo "Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿Qué te influye a ti que no me la ponga yo? Me influye a mí, me contagio yo, es mi p*uto problema ¿vale?" proseguía.

Unas declaraciones que han hecho que las redes sociales carguen contra ella por su mensaje negacionista contra la pandemia y el coronavirus y por la irresponsabilidad de sus palabras al tener a cientos de miles de jóvenes viendo cada día su contenido.

Además, incluso se atrevía a burlarse de todas las personas que la llaman "irresponsable" excusando su comportamiento: "No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho, no cree en el coronavirus y yo… me pillas como que ¡ay!" afirmaba.

Y es que la joven de 21 años, que ha estado internada y ha tenido, según ella misma, problemas de salud mental, parecer ser que no termina de creerse "lo que dice el Gobierno y los medios de comunicación de la pandemia".

Incluso para ella, llega a dudar de la mortalidad del virus explicando la muerte de uno de sus vecinos por la enfermedad de la siguiente forma: "tengo un vecino que murió de coronavirus supuestamente y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso y su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus" finalizaba.

Marina Yers tiene aproximadamente un millón y medio de seguidores en Instagram y casi dos millones en YouTube. Es conocida por protagonizar polémicas en las redes sociales y por subir fotografías y Vlogs a sus redes sociales sobre su vida y el modelaje.