Fernando Simón, Bad Bunny y las nuevas formas de ligar de la generación Z durante la pandemia del coronavirus

Ligar en tiempos de pandemia ha estado complicado. El distanciamiento social, el cierre de los locales de ocio nocturno y en general, de cualquier acontecimiento social en el que se pueda conocer gente han estado prácticamente prohibidos todo este año 2020. Por ello, las plataformas de búsqueda de parejas online han vivido su particular agosto en tiempos de pandemia.

Las generaciones más jóvenes, como la generación Z, han tenido que reinventarse y buscar nuevos métodos adecuados para conocer a gente nueva. Y lo han hecho poniéndose creativos en sus biografías y perfiles de las apps de citas. Según la plataforma de Tinder, así han sido las nuevas estrategias que han reinventado las formas del ligar durante el 2020 y que resumen perfectamente cómo han vivido un año marcado por una pandemia mundial los más jóvenes.

Bad Bunny, Ibai Llanos y Fernando Simón se han convertido en los nuevos iconos pop durante la pandemia. Ya sea por su música, por su contenido en streaming o por sus ruedas de prensa tratando el coronavirus, este trio tan peculiar ha formado parte, para bien o para mal, de las biografías y temas de conversación entre la Generación Z en España. Desde frases tan míticas como "Abrázame hasta que Fernando Simón salve 2020" o "Ojalá Ibai Llanos comentando lo nuestro", los jóvenes han permanecido enganchados a su contenido haciéndolos los protagonistas indiscutibles de este año 2020.

Fernando Simón, en rueda de prensa. / EFE

La forma de quedar también ha sido otra de las modificaciones que más se ha visto alterada durante este año. Las citas han pasado de 'cervecitas en un bar y lo que surja' a el #quédatencasa y mejor hacemos una quedada espontánea a través de Zoom o Houseparty. La mascarilla también ha sido un must en las conversaciones. Ya sea una quirúrgica o una FFP2 el volumen de personas utilizando la palabra mágica de este 2020 ha aumentado hasta seis veces entre los chats y biografías de los españoles a través de este tipo de apps desde el inicio de la pandemia.

Las quedadas también han evolucionado a formato digital. Y no de la forma más esperada. El Gaming ha sido uno de los grandes protagonistas del confinamiento. Cientos de miles de personas en todo el mundo han encontrado en los videojuegos una nueva forma de 'salir de casa' y eso claramente se ha visto reflejado en el mundo del ligoteo. La nueva 'cita' de moda de este 2020 a sido a través del Animal Crossing. De los bares a las islas, los españoles aumentaron en un 80 por ciento el número de menciones de este videojuego en sus biografías de Tinder.

Por último, la música también ha sido una gran aliada a la hora de ligar este año. 'Blinding Lights' de The Weeknd; 'WAP' de Cardi B feat. Megan Thee Stallion; 'Safaera' de Bad Bunny; 'Life Is Good' de Future feat. Drake y 'Relación' de Rosalía, Daddy Yankee y J Balvin han sido el top 5 de himnos más escuchados y publicados en sus biografías y perfiles. Los españoles han encontrado en la música a una nueva aliada para demostrar sus sentimientos, personalidad y gustos en un momento en el que el confinamiento ha prohibido a las generaciones más jóvenes y a todo el mundo en general conectar de una forma que no fuera digital debido al distanciamiento.