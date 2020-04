Aluvión de críticas a la influencer Marina Yers por decir que "el agua deshidrata más de lo que que hidrata"

A menudo los influencers meten la pata en redes sociales aconsejando o recomendado cosas que no son ciertas o ayudando a la propagación de bulos.

Esto le ocurrió recientemente a Paula Gonu, que dio unos consejos para prevenir el contagio del coronavirus entre los que se encontraba a "beber agua a 27 grados mataba al virus".

Aunque su intención era buena, al ver que había difundido un bulo falso sobre el coronavirus rectificó y les dijo a sus seguidores que no le pidan consejos a ella, que lo hagan a los médicos.

Las que también se ha liado con el agua es Marina Yers. La joven influencer estaba hablando en Instagram Stories sobre una bebida mexicana que está bebiendo desde que llegó a ese país, remarcando sus cualidades hidratantes.

Hasta ahí todo normal hasta que la comparó con el agua: "En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que se utiliza para la rehidratación" y añadía, "De hecho el agua deshidrata más de lo que hidrata. Buscad esta información en Google"

Esta afirmación la llevó a ser Trending Topic y llevarse un buen número de críticas por desinformar a sus seguidores.

Al igual que hizo Paula Gonu, Marina ha querido responder a estas críticas, aunque con una actitud muy distinta a la de la influencer catalana.

Tras asegurar que no le habían pagado por hablar de este producto, Marina aclara sus declaraciones: "Cuando bebo esta bebida me siento más hidratada que cuando bebo agua. Mis amigos me explicaron que el agua pasa por ciertos procesos hasta llegar a la botella de la que tú bebes que hacen que pierda muchos minerales de los que tiene el agua cuando sale de un manantial, de un río, de donde salgan..."

A partir de aquí Marina intenta hacer entender que no tienen que tomarse tan en serio todo lo que dice en su canal: "Cuento una curiosidad a mi manera, desde una manera burlesca e irónica. La gente se toma demasiado en serio todo", y empieza a enfadarse.

"Lo siento por ponerme agresiva porque se han confundido mis intenciones. Mis intenciones no eran desinformar, yo no quiero dar una información falsa porque me esté lucrando de eso porque no soy así", concluye con unos stories donde aparece bebiendo de esta bebida y de paso pidiéndole a la marca mexicana que ahora sí que tengan en cuenta la promoción gratuita que les ha hecho con todo este lío.