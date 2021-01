"Lo he hecho para ver cuántos respetan las reglas”: La explicación de Marina Yers sobre su vídeo negacionista

Marina Yers se ha vuelto a pronunciar. Tras protagonizar un vídeo negacionista en el que afirmaba que "os habían comido la cabeza con esto de las mascarillas" el pasado jueves que revolucionó a las redes sociales que la criticaron duramente por su irresponsabilidad haciéndola trending topic en Twitter durante todo el día, la influencer ha compartido una vídeo respuesta disculpándose.

Lo ha hecho tras borrar el vídeo inicial de su plataforma de TikTok y a través de historias de Instagram. "Ayer subí un vídeo muy provocador sobre las mascarillas. Quien me conoce sabe que efectivamente yo… ¿cómo decirlo? Lo he hecho para ver cuántos de verdad respetan las reglas" afirmaba.

"Ese mensaje se ha viralizado en todos los medios. Y es un mensaje muy peligroso. Los influencers tenemos una función didáctica también y ahora que estoy en el foco de muchísima gente quiero decir que: siempre usad la mascarilla, respetad las medidas de seguridad y las indicaciones de las autoridades porque es muy importante hacerlo" seguía expresando.

La opinión pública no dejó durante todo el día de este jueves de criticar fervientemente a la influencer por propagar un mensaje erróneo y muy peligroso ante sus más de 2 millones de seguidores en redes formados principalmente por jóvenes y adolescentes.

"Lo siento, pero Marina Yers es la "influencer" más irresponsable con la que me he topado jamás. El agua deshidrata, los estadounidenses se beben la sangre de los niños, la numerología es una ciencia... Y ahora desprecia desde su sofá el sufrimiento de tanta gente. Lamentable" expresaba una usuaria de Twitter ante la situación, mencionando también otras polémicas en las que Marina se ha visto envuelta durante los últimos años.

Es por eso que quizá la influencer de 21 años y de origen ucraniano parece haber cambiado por completo su punto de vista sobre la pandemia del forma repentina. "El virus existe y es muy peligroso" decía en su vídeo-respuesta. "Yo tengo familiares de amigos que han fallecido por culpa del covid con 30 años y sin patologías" explicaba. Algo que no cuadra con su mensaje anterior en donde había llegado a afirmar "que no se creía nada de lo que decía el Gobierno y los medios de comunicación" y que no tenía miedo de contagiar a su madre ya que "ella no cree en el coronavirus".

Por último, lanzaba un mensaje a los medios de comunicación: "Para los medios de comunicación, solamente quiero decir que ya que se han empeñado en divulgar el mensaje incorrecto que he dado, el mensaje de provocación, espero que divulguen el mensaje correcto que es llevar la mascarilla, cumplir todas las medidas de seguridad y hacer caso" finalizaba.

Una explicación que parece no haber convencido a la opinión pública y a las redes sociales, que han continuado criticándola, afirmando que su disculpa no es sino una 'promoción' sin sentido que se ha visto obligada a hacer debido a las duras críticas que han terminado por manchar su imagen dentro del mundo de los ‘influencers’.