'It's on again' de Alicia Keys, tema de The Amazing Spiderman 2: El Poder de Electro

La película The Amazing Spider-Man 2: El Poder de Electro incluirá el tema It’s On Again de Alicia Keys con la participación de Kendrick Lamar, compuesto específicamente para la película por Pharrell Williams, Alicia Keys, Hans Zimmer, y Kendrick Lamar y producida por Pharrell Williams.

La canción también aparecerá en La banda sonora original de The Amazing Spider-Man 2: El Poder de Electro, que estará disponible en Estados Unidos a partir del 22 de abril. The Amazing Spider-Man 2: El Poder de Electro se estrenará en cines de España el 17 de abril. "Es un tema alegre y emocionante pero con un toque de premonición. La canción de Alicia, It’s On Again, supone el cierre perfecto" dice Marc Webb, el director del filme.

Keys añadió, "Estoy feliz de formar parte de una colaboración tan potente con Kendrick Lamar, Pharrell Williams y Hans Zimmer. Este es el nuevo capítulo del legado de Spider-Man y realmente sentimos que It’s On Again capta la experiencia, la historia y, lo que es aún más importante, el significado que encierra la película: que todos tenemos el potencial de ser extraordinarios. Hay un poco de superhéroe en cada uno de nosotros". Por su parte Williams sentenció, "Hans ha creado un sonido icónico y fue estupendo colaborar con él nuevamente en esta canción. Cuando compuse la canción supe que Alicia y Kendrick tendrían que formar parte de ella. Ellos la elevan a otro nivel".

La épica banda sonora de la película ha sido compuesta por el compositor ganador del Oscar y el Grammy, Hans Zimmer y The Magnificent Six, con la participación de Pharrell Williams, Johnny Marr (de The Smiths, Modest Mouse), Michael Einziger (de Incubus), Junkie XL, Andrew Kawczynski, y Steve Mazzaro. La banda sonora también incluye canciones nuevas y exclusivas de la película interpretadas por Pharrell Williams, The Neighbourhood, LIZ, y Alvin Risk, además de Song for Zula de Phosphorescent.