James Franco reconoce que tuvo sexo con sus alumnas y admite haber ido a terapia para tratarse

Hace dos años que las alumnas pusieron una denuncia conjunta por comportamiento sexual indebido y ahora el propio actor reconoce los hechos. James Franco ha hablado en el podcast de Jess Cagle en SiriusXM de lo ocurrió con dos de sus estudiantes de Studio 54, el estudio de formación e interpretación donde el actor era socio y profesor.

"Mira, admito que me acosté con alumnas. En el transcurso de mi trabajo como profesor, me acosté con estudiantes y eso estuvo mal", comenzaba explicando Franco, que se desvincula de cualquier tipo de organización sexual.

Clases con "simulaciones de actos sexuales"

Las demandantes aseguraron en la denuncia de 2019 que las clases incluían lecciones sobre escenas sexuales que consistían en "simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria".

Así, estas jóvenes mantienen que tanto Franco como sus socios "desarrollaron un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia sus estudiantes sexualizando su poder de profesor a empleado incentivándoles con oportunidades de papeles en sus proyectos".

"Estuve con una estudiante y no debería haberlo hecho"

James Franco admite ahora su comportamiento con estas mujeres y reconoce que no obró bien a la hora de acortarse con ellas. "Pero no es por eso monté la escuela. Yo no fui la persona que seleccionó a las personas para estar en esa clase. Así que no fue un plan maestro mío. Pero sí, hubo ciertos casos en los que, si aquello fue consensuado, estuve con una estudiante y no debería haberlo hecho", asegura.

"En aquel momento pensaba que si era consensuado estaba bien. Ahora sé, al hablar con otras personas, otros profesores, que aquello no estuvo bien", reflexiona el actor. "En ese momento no estaba lúcido. Así que supongo que todo se reduce a mi criterio, si esto es consensuado, era algo genial. Todos somos adultos, así que...".

Pese a las palabras de Franco, la demanda mantiene que en Studio 53 había "un ambiente de acoso y explotación sexual". El actor fue condenando a pagar 2 millones de dólares a una de las demandantes.

Adicción al sexo

El intérprete asegura que ha tenido que someterse a tratamiento psicológico durante los últimos cinco años para frenar su adicción al sexo. "Es una droga tan poderosa", dice antes de matizar que antes de su relación actual con Isabel Pakzad, nunca pudo serle fiel "a nadie".