Andrew Barth Feldman: cuántos años tiene, qué películas ha hecho y el trastorno que sufre

El mundo del cine está lleno de nuevos talentos que demuestran que la frescor también es un rasgo muy importante en el arte. Andrew Barth Feldman es un ejemplo de ello porque a pesar de su edad cuenta cada vez con más experiencia e incluso recibió un premio Emmy de Nueva York en 2021.

Actor de cine y televisión, teatro y cantante, entre otras. El estadounidense se suma a Jennifer Lawrence para la película Sin malos rollos. Descubre la trayectoria y el lado personal de Andrew.

Cuántos años tiene Andrew Barth Feldman

Andrew Barth Feldman (21 años) nació en Manhasset (Nueva York) en 2002. Desde muy joven se interesó por el teatro musical porque vio La bella y la bestia con tres años y quedó enamorado de este género. Fundó la compañía de teatro Zneefrock Productions siendo joven para recaudar fondos para la investigación sobre el autismo.

Sus primeros papeles los interpretó en obras del instituto y en una de ellas fue nominado a los Premios Jimmy 2018 (Premios Nacionales de Teatro Musical de Escuelas Secundarias), donde se interesó por él la productora de Dear Evan Hansen, un musical de Broadway.

La carrera de Andrew Barth Feldman como actor

Un año después de la primera función de este musical, lo dejó para presentar su propio programa en Twitch llamado Broadway Jackbox y en el que cada semana llevaban a celebridades de Broadway. A finales de 2020, se confirmó que Andrew se uniría al elenco de Ratatouille the Musical interpretando al chef Linguini.

Poco a poco fue ganando popularidad y se sumó a series como High School Musical: The Musical: The Series o películas como A Tourist's Guide to Love.

Más allá de su carrera como actor, Andrew también tiene vocación por la música y ha lanzado varias canciones: Every Pretty Girl (2018), Emma (2021) o In My Head (2022).

Qué trastorno de ansiedad sufre

Desde el comienzo, el actor ha estado muy comprometido con la salud mental y la investigación y en 2020 reveló que él también sufría un trastorno de este tipo: Trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Lo hizo a través de un hilo de Twitter, en el que contó que su canción Every Pretty Girl iba sobre ello.

"El otoño pasado, cuando comencé a ir a terapia, me diagnosticaron TOC leve. Fue una sorpresa, pero a medida que comencé a pensar en ello más y más, mi perfeccionismo en la creación y la interpretación de repente cobró mucho sentido", comenzó diciendo.

Explicó: "Seguí mi cerebro por cada giro y vuelta de miedo y descubrimiento. En medio de todo, escribí esta canción sobre enamorarse cuando era adolescente con TOC. Como he revisado algunas canciones antiguas para compartir con todos ustedes... Me di cuenta de que también se trata de enamorarse del TOC. ¿Cómo no pudieran estar?".

"Por mucho que use mi TOC de manera positiva, a menudo puede ser abrumador, y de eso trata esta canción. Si no tienes TOC o un trastorno/superpoder similar, espero que esta canción que detalla las trampas del amor joven resuene contigo. Si lo haces, eres visto y escuchado", terminó diciendo Andrew.

Poco se sabe de la vida de Andrew debido a su corta edad, sin embargo, cada vez tiene más fans que están interesados en seguirle en todos sus proyectos profesionales por su frescura y su talento joven.