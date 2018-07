Jennifer Lopez podría ser el motivo del divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Garner

Recientemente supimos que Jennifer Garner y Ben Affleck habían tomado la decisión de divorciarse . La pareja informó a los medios de esta noticia, pero no explicó el motivo por el que se separaban. Después de una investigación se ha sabido que Ben ha vuelto a retomar el contacto con su ex, Jennifer Lopez. Desde que coincidieron en la última ceremonia de los Óscar, el actor y la cantante han seguido hablando, y claro, esto a mosqueado mucho a Garner.

Aunque Ben Affleck y Jennifer Garner ya avisaron que no iban a dar más declaraciones acerca de su divorcio, esta decisión ha sido tan fuerte que la prensa ha seguido indagando. Y… ¡Sorpresa! Han encontrado algo muy interesante. Resulta que ha habido otra Jennifer que ha estado teniendo mucho contacto con el actor ultimamente, por supuesto no puede ser otra que su ex, Jennifer Lopez. Ben y la cantante estuvieron juntos hasta 2004, y la ruptura fue muy agria.

Aunque el actor y J Lo no volvieron a tener contacto, en la última ceremonia de los Óscar se vieron, charlaron, y han estado hablando hasta ahora. Esto ha enfadado mucho a Jennifer Garner, por tanto, podría ser uno de los motivos del divorcio. El diario The Sun ha declarado: "Todo el mundo está hablando de JLo y Ben, y dicen que es inevitable que se reúnan de nuevo en algún momento".

Aunque J Lo sigue con su novio, el bailarín Casper, los rumores se han disparado. Claro está, que este no sería el único motivo por el cual la pareja de actores ha decidido divorciarse. Algunos medios apuntan a que el motivo es porque el actor tiene un problema con el alcohol, otros dicen que tiene adicción al juego… ¿Será que en realidad echa de menos a J Lo?