Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a ser padres de nuevo: "Totalmente inesperado pero una bendición"

Jesulín de Ubrique (47 años) y María José Campanario (42 años) van a ser padres de nuevo. Así lo han confirmado ellos mismos en exclusiva a la revista ¡Hola!, que por otro lado ha informado que el matrimonio no ha obtenido ninguna compensación económica por dar esta buena noticia.

La pareja ha confesado de que esta gran noticia ha sido una sorpresa también para ellos. "Totalmente inesperado pero una bendición. Yo llevaba tiempo muy sensible. Muy sensible a los olores, pero, claro, no me lo podía imaginar… Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo pero aún dejé pasar unos días para hacerme la prueba", ha explicado la odontóloga, explicando que cuando vio el positivo no podía creérselo.

"A ver, que uno sabe lo que hace y lo que puede pasar, pero, sí, ha sido una gran y maravillosa sorpresa", ha añadido el torero con su característico sentido del humor, y ha añadido: "Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre con mi Andrea de 22; mi Julia de 18, y mi chico de 14... y yo con 48 que cumplo el próximo 9 de enero".

La pareja, que tiene dos hijos en común —Julia y Jesús— se convertirán en padres de nuevo poco antes de celebrar su 20 aniversario de casados el próximo 27 de julio de 2022. María José ha explicado que no sólo a su marido se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le reveló la gran noticia: “Mis chicos felices con la noticia, tanto Julia como el niño. Si vieras la 'hartá' a llorar que se pegó Julia cuando se lo dijimos".

"Ni tengo la misma edad ni la misma salud"

María José Campanario lleva años lidiando con fuertes ataques de fibromialgia. A pesar de que por el momento todos los controles de su nuevo embarazo están yendo estupendamente, la odontóloga ha confesado que no sabe cómo afectará su fibromialgia al embarazo: "De momento estoy bien. Es cierto, que estoy muy cansada, más de lo habitual, pero por ahora bien".

Además, ha reconocido que no tiene "ni la misma edad ni la misma salud", por lo que aunque se encuentra en un momento de lo más feliz, es consciente de que cuando nazca este bebé no será como las otras veces.

Por su parte, Jesulín ha asegurado que no quiere saber si es niño o niña:" Esta vez he pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros".