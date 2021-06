Joaquín Cortés, muy preocupado por el virus que tiene su hijo: "Está conectado a un aparato para poder respirar"

Joaquín Cortés ha compartido con sus seguidores de Instagram la preocupación que tiene por el estado de salud de su hijo Andrea, que nació el pasado mes de febrero.

El bailaor ha explicado que el bebé tenía mocos desde el jueves de la semana pasada, pero que no le dieron mucha importancia: "No le llevamos al médico porque no tenía más síntomas (lavados y nebulizador). El viernes y el sábado estuvo durmiendo muchísimas horas...y eso nos mosqueó. Como si estuviera muy cansado".

"El domingo se quejaba, no quería comer, respiraba rápido y se puso muy pálido. Llegó con saturación 89", ha continuado explicando para desvelar el diagnóstico del pequeño: "Un virus muy agresivo llamado VRS que le ha provocado bronquiolitis".

En otra historia de Instagram, Joaquín explicaba un poco más acerca del estado de salud de Andrea: "Es más peligrosa en bebés que la covid. Más agresivo aún. Ahora mismo está respirando gracias a uno de esos aparatos que tanto faltaron durante la pandemia. Y que tanta gente se fue...y ahora está ayudando a que respire nuestro hijo".

En sus últimas actualizaciones, Cortés ha compartido otros stories de su mujer, Mónica Moreno, haciendo una videollamada desde el hospital con Romeo, el otro hijo de la pareja que nació en 2018. En las imágenes puede verse al pequeño Andrea todavía con el respirador recuperándose en el hospital.

¿Qué es el virus respiratorio sincitial (VRS)?

El virus respiratorio sincitial (VRS) es una de las principales causas de las enfermedades respiratorias en los niños pequeños. Este virus infecta los pulmones y las vías respiratorias y tiene síntomas catarrales como moqueo, nariz tapada, tos, fiebre y malestar general.

Aunque en la mayoría de infecciones por VRS son leves, los bebés y niños con patologías respiratorias o de corazón, el VRS puede derivar a enfermedades más graves como la neumonía o la bronquiolitis, como le ha sucedido al hijo de Joaquín Cortés. En estos casos, se requiere hospitalización para suministrar líquidos y controlar la infección respiratoria.

¿Cómo se contagia el VRS?

Al igual que la covid-19, el VRS se propaga mediante las gotas que expulsa una persona al toser o estornudar, así como tocando superficies contaminadas.

Es un virus muy contagioso, por lo que se propaga rápidamente en colegios y en guarderías.