Paula Echevarría publica una foto dando el pecho a su bebé y pide ayuda

Paula Echevarría no se separa de su bebé en todo el día. El pequeño Miki todavía no ha cumplido un mes de vida y desde que llegó al mundo sus padres irradian felicidad por los cuatros costados. Además, su hermana Daniella lo ha acogido con los brazos abiertos y su madre no puede estar más orgullosa. "Y entonces el corazón se duplica", escribía Echevarría en una foto de la hermana mayor abrazada al pequeño.

Sin embargo, aunque la maternidad es algo único, requiere muchísimo sacrificio. Noches en vela, visitas al pediatra, el porteo, gases, cólicos y un largo etcétera. Echevarría, además, ha elegido ser madre lactante y eso la obliga a estar cerca de su bebé el máximo tiempo posible, ya que la leche materna es el único alimento del niño hasta que se le introduzca el biberón en su dieta. Además, si el bebé no comiese por cualquier motivo y la actriz no utilizase un saca leches, podría sufrir un mastitis muy dolorosa que puede convertirse en un grave problema de salud.

Así, Echevarría ha querido pedir consejos a sus seguidores sobre cómo "tener vida" más allá de la lactancia materna.

"¿Alguien más pasando por esto o que lo haya pasado que me dé consejos para poder tener vida además de alimentar/calmar/crear vínculo/etc.. con mi bebé?", escribía la actriz junto a una foto amamantando al pequeño en la sala del dermatólogo. "Cualquier sitio no es bueno, este sí", añadía la influencer, que reconocía que vivía "a demanda" del bebé.

Rápidamente la imagen se ha llenado de 'me gusta' y comentarios de mamás dándole apoyo y algunos consejos, como la cantante Beatriz Luengo, que también dio a luz el pasado mes de abril.

"Té de hinojo me está ayudando a tener más leche. Solo uno al día porque mucho no es recomendable. Igual mejor preguntar al doctor. Yo hiervo la ramita directamente y solo tomo un vasito por la mañana. Un abrazo y animo a todas las mamás que no duermen", comentaba la artista.