Joaquín Sabina recibe el Goya de manos de Leiva: su discurso de agradecimiento y sus palabras de admiración hacia el ex de Pereza

Joaquín Sabina no viajó a Sevilla el pasado sábado para la 37 edición de los Premios Goya.

Tenía que cuidarse la voz para continuar con la grabación del disco que tiene entre manos junto a su amigo Leiva y que previsiblemente interpretará en directo en su gira Contra Todo Pronóstico. No es ningún secreto que el de Úbeda nunca sale de gira sin nuevas canciones. Ya lo dejó caer en la rueda de prensa en la que presentó el tour hace unos meses. "Yo no salgo de gira si no tengo canciones nuevas", decía en aquel momento.

Sintiéndolo Mucho, la canción que da banda sonora a la película documental de Fernando Léon de Aranoa sobre la vida y obra de artista del eterno bombín, se llevó el reconocimiento como Mejor Canción para la Academia del Cine.

Fue Leiva, coautor del tema, el encargado de subir al escenario y recoger el cabezón, galardón que este domingo ha entregado a Joaquín Sabina en su casa de Madrid.

El intérprete de Nos Sobran los Motivos lo recibe con los 74 años recién cumplidos. "Aquí tienes tu regalo, con todo el amor del mundo", le dice Leiva en un vídeo que ha difundido Fernando León de Aranoa en el que se ve el primer encuentro del trío tras la noche más importante del cine español.

El cantautor recibía el Goya de manos de su compañero de aventuras, con el que ha formado un tándem infalible mientras su relación con Pancho Varona se resentía por momentos.

"Esto para mi es una cosa muy preciada y muy valiosa, además había sido dos veces antes nominado y no me había pasado como a ti, que te nominan y te lo daban. A mi no me lo dieron", comenta Sabina, entre risas, haciendo referencia al Goya a Mejor Canción que se llevó el ex de Pereza en el año 2018 por La Llamada, canción principal de la película homónima dirigida por Los Javis.

Para Sabina a la tercera ha sido la vencida. La primera vez que la Academia del Cine le nominó fue en La primera vez fue en 2002 por la canción Semos diferentes, compuesta para la película Torrente 2: Misión en Marbella. Tres años más tarde, en 2005, escribió La rubia de la cuarta fila para Isi/Disi, que también le valió una nominación al Goya.

"Primero, admiro muchísimo al legendario y viejo maestro de Fuendetodos. Y luego, esto tiene una virtud más, que es que me lo han dado contigo. Y la trayectoria común, última, me parece que merecía que nos dieran un Goya a los dos, porque además la canción que lo ha ganado tiene mucho que ver con Fernando, porque es de su película, pero tú fuiste el motor. Tú me dijiste aquí un día, 'creo que lo que está haciendo Fernando merece una canción'. Hicimos Sintiéndolo Mucho y desde entonces las canciones que he hecho, que ya son unas pocas porque estamos haciendo un disco, tienen mucho que ver con tu motor y con la amistad que hemos desarrollado. Así que esto para mi es un objeto sagrado", explica Sabina, enfatizando que lo que empezó como una relación laboral con Leiva se ha tornado a algo íntimo y personal que les ha ayudado a desarrollarse mutuamente.