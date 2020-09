Johnny Depp: "Me tomé unas pastillas en Dublín. Me levanté tres días después en una bañera en Francia"

Johnny Depp ha acudido al Festival de Cine de San Sebastián para presentar el documental 'Crock of gold' , del que es productor. Durante una entrevista, el actor no tuvo reparos en hablar sobre drogas, tema relacionado con el documental que presentaba. Explicó una anécdota en la que se tomó unas pastillas en Dublín y despertó en una bañera 3 días después, s in saber cómo había llegado hasta el sur de Francia.

Johnny Depp está siendo uno de los grandes protagonistas del Festival de Cine de San Sebastián. El actor ha acudido en calidad de productor del documental 'Crock of gold',, dirigido por Julien Temple y que trata sobre la escena punk londinense de las décadas de los 70 y 80.

Shane MacGowan, cantante y compositor de la banda The Pogues, es el protagonista de este documental, al que le une una gran amistad con Johnny Depp. Durante una entrevista para Zinemaldia, le preguntaron a Deep si se identificaba con Shane en utilizar el alcohol como forma de actuar contra la timidez, a lo que el actor explicó una curiosa historia.

"Una noche estaba con Shane en Dublín. Habíamos bebido algo y en un momento determinado, le pregunté algo y no estoy seguro de que me entendiera bien", empieza explicando la historia.

"Lo siguiente que hizo fue ponerme un par de pastillas en la mano. Tienes que ganarte los galones, así que me las zampé y eché un trago. Tres días después vi que estaba en una bañera en el sur de Francia. No me acordaba de nada, ni cómo había llegado allí", prosigue.

"Miré por la ventana, vi una preciosa fuente y me di cuenta de que no estaba en Dublín, así que le pregunté al primero que pasaba: «¿Dónde estoy?»", continúa explicando la surrealista aventura que termina con toda una declaración de intenciones: "Tienes que mostrar que eres un verdadero soldado y ganártelo, pero de lo que recuerdo y de lo que no recuerdo, no lamento nada".