Jon Kortajarena calienta Instagram con una foto en bañador

El modelo ha subido una publicación a su cuenta personal de Instagram en la que se ve como él mismo se hace una foto con el móvil, en un espejo con un bañador azul de 'braguita' y con unas gafas de sol.

Jon Kortajarena ha puesto como título de foto 'Nos vemos...'. La imagen ha causado un gran revuelo al ver el cuerpo tan tonificado del actor.

Muchos usuarios son los que se han animado a comentar la instantánea del modelo, entre ellos caras muy conocidas como es Arturo Valls con "Oiga por favor!" y el "Ou mama" de Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato y uno de los protagonistas de la serie 'Élite'.

"No serás tú la ola de calor?", "Fuegote", "Vaya fotón" y "Me pongo nerviosa solo de verlo", eran otros de los muchos comentarios que le dejaban los usuarios en la publicación del actor. La imagen cuenta ya con más de 167.000 'me gusta' y más de 2.500 comentarios en menos de un día.