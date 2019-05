Los Jonas Brothers cuentan en El Hormiguero los motivos reales de su separación: 'Gracias por esperar'

El grupo formado por los tres hermanos Kevin, Joe y Nick Jonas, se separó en 2019 después de alcanzar el éxito internacional, y ahora vuelven con temazos como ‘Sucker’, dentro de su nuevo álbum Happiness Begins, que sale a la luz el 7 de junio junto a un documental sobre su vida que se publicará en la plataforma de vídeo de Amazon.

“Gracias a todos por esperar”, así comenzaba Nick la noche en El Hormiguero, dando las gracias a sus fans, que abarrotaban las gradas del plató, en un emocionante mensaje a sus millones de seguidores en todo el mundo:

Luego la noche continuó como suele hacerlo en El Hormiguero: entre risas. Pablo Motos no dudó en intentar que los hermanos “se picaran”, retándoles a un juego en el que tenían que confesar las virtudes y los defectos de sus hermanos, pero el presentador “pinchó en hueso”, porque los hermanos demostraron que han vuelto más fuertes y cohesionado que nunca. ¿Qué les encanta y detestan de ellos? ¡No te pierdas las respuestas!

Además, echaron la vista atrás 11 años, hasta 2008, cuando fueron por primera vez a El Hormiguero, ¡y no podían creerse lo mucho que han cambiado!

Y, como no, también han hablado de las mujeres de su vida, a las que hemos podido ver también en el videoclip de 'Sucker':

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

Después hablaron de lo que muchos se han estado preguntando los últimos años, ¿por qué se separaron cuando estaban en la “cresta de la ola”? Y, ¿cómo es que han vuelto ahora? Los Jonas decidieron disolver el grupo por diferencias creativas y el cansancio acumulado tras varios años en lo más alto, donde llegaron tal vez demasiado jóvenes, sin tiempo para ser niños. Antes de compañeros de banda, ”somos hermanos”, por eso prefirieron priorizar la familia a la fama del grupo: “Fueron bastantes cosas”, aseguraban Kevin, Joe y Nick Jonas. Así lo explicaron en el programa:

Ahora por fin los tenemos de vuelta con nuevo trabajo Happiness Begins, que se publica el 7 de julio, así como un documental en Amazon, y del que ya hemos podido escuchar temazos como 'Sucker'. ¡Menudo regreso de los brothers!

PIDE PERDÓN POR EL SPOILER DE JDT

Pablo Motos, como buen fan de Juego de Tronos, no pudo dejar pasar la ocasión para preguntarle Joe Jonas, reciente marido de Sansa Stark (la actriz Sophie Turner) por su vida ahora que ha terminado la que probablemente sea la serie más seguida de la historia, al menos en tiempo real. [ALERTA SPOILER]

"Supongo que estas semanas han sido moviditas para ella", preguntaba Motos, a lo que Joe contestaba afirmativamente “porque además va a estrenar una película próximamente y ha estado ocupadísima". Luego Pablo se quejó de los spoilers en redes sociales, a lo que el propio Joe tuvo que entonar el mea culpa: "yo solté un montón de spoilers a la gente porque colgué en Instagram una foto felicitando al personaje de Sophie… Y no digo más por si acaso alguien no lo ha visto todavía". Pero reconoció que "el primer comentario fue 'Joe Jonas es quien me ha hecho spoiler y me ha fastidiado el final de la serie', así que, lo siento", aseguraba.

TRUCOS Y MUCHO MÁS

También hubo tiempo para hacer pasar a los hermanísimos por alguna de otra prueba. Desde el dominó magnético...

... hasta las pilas voltaicas de Marron:

¡Nos alegra teneros de vuelta!