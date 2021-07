Jorge Sanz será abuelo con 52 años

Jorge Sanz va ser abuelo. El actor ha compartido la feliz noticia en Instagram. "Los años pasan, los hijos crecen, la vida mejora, y yo... ¡SERÉ ABUELO! ❤️❤️❤️, empieza diciendo el comentario que acompaña la foto de Sanz y su hija Marta.

"¿Os lo podéis creer? 😍 Mi 'pequeña' Marta traerá una bebé al mundo en otoño, y está familia que tanto adoro crecerá. No puedo ser más feliz ahora mismo 🥰", añade el actor de 51 años.

Jorge Sanz nació el 26 de agosto de 1969. Este verano cumple 52 años.

Según publica la revista ¡Hola!, Marta Sanz y su pareja, Manu, un aparejador de Llanes (Asturias), esperan una niña a la que llamarán Vega.

Quién es la madre de Marta, la hija mayor de Jorge Sanz

El actor tiene tres hijos de madres distintas: Marta, Merlín y Lope. Marta es la mayor. Tiene 30 años y la relación padre-hija empezó cuando ésta ya había cumplido la mayoría de edad. Los medios la han llamado su hija secreta y han dicho que la confianza entre ambos tardó en llegar. "¿Secreta? Se llama Marta, así que no creo yo que sea así. La quiero mucho", declaró el actor en una entrevista en ABC.

Lo que ocurre es que la relación de padre e hija es tardía, pues la historia de Jorge Sanz y su madre fue fugaz.

"Era 1990 y yo estaba en Asturias rodando la serie Los Jinetes del Alba. Me enamoré de su madre, Isabel. Tenemos los mismo gustos musicales y todo empezó porque me dejaba poner música en su bar. Tuvimos una relación breve. Ella se quedó embarazada y decidió tener al bebe sola. Terminó la película y me fui", contó Sanz a ¡Hola!.

Cómo fue su primer encuentro también lo contó en esta publicación: "Estuve meses escribiendo en una libreta todo lo que quería decirle. El día que cumplió 18 años la llamé. Nos reencontramos. A los tres mes ya estaba viviendo conmigo en Madrid. Me quiere con locura y yo la quiero con locura".

Jorge Sanz tiene otros dos hijos Merlín, de 18 años, que es especialista de cine, y el pequeño Lope, de seis años. Merlín es hijo de la actriz Paloma Gómez, fallecida en enero de 2019, y Lope, de Aurélie Domigues es la única mujer que ha hecho que Jorge Sanz cambie de estado civil.