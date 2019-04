Una joven francesa se queja de que no liga porque la confunden todo el tiempo con Rihanna

Yna Sertalf es una joven que se ha convertido en toda una estrella de las redes sociales por su tremendo parecido con Rihanna.

La joven, a la que ya han bautizado como 'doble oficial' de la artista, ha acaparado en más de una ocasión la atención de los medios de comunicación, que al principio no daban crédito a tremendas similitudes físicas. Ojos verdes y rasgados, labios carnosos, melena oscura y un pelín 'afro'... ¡Son como dos gotas de agua!

Sin embargo, a sus 23 años, este gran parecido con la artista le ha causado más de un problema. La joven, que vive en Francia, ha asegurado en varias entrevistas que se le hace muy difícil encontrar pareja. "Llevo como un año soltera pero nunca me metería en una relación donde la otra persona me viese como Rihanna y no como Yna", explica.

"Cuando hablo con alguien y escucho ‘Rihanna’ demasiadas veces (cuando salimos por ahí), abandono porque no puedo definir si esa persona está fantaseando con Rihanna o si realmente me quiere conocer a mí. Esa es la razón por la que estoy soltera", desvelaba Yna, que está desencantada con el tema amoroso.

A pesar de estas dificultades a la hora de encontrar un romance, Yna lleva con humor que la confundan con la cantante. "Mis amigos y familiares también lo ven divertido. Una vez mi madre recibió una revista en su buzón con la portada de Rihanna y me la mandó diciendo 'pensé que eras tú'. Lo más divertido que me ocurre es cuando la gente habla de mí y cree estar siendo discreta. Siempre les sonrío para demostrarles que le he oído. Resulta embarazoso", afirma.

"Cuando los niños pequeños me gritan ‘Es Rihanna’ me parece súper tierno. A veces, incluso cuando les digo que no soy ella, creen que les estoy mintiendo. Siempre digo la verdad porque soy más gruesa que ella y hablo francés, así que la gente se da cuenta de que no soy ella bastante rápido", termina.