La jugada maestra de Billie Eilish para anunciar nueva música y ganar cuatro millones de seguidores

Casi tres años después del lanzamiento de su último disco, Happier Than Ever , Billie Elish parece que tiene un gran anuncio entre manos. La expectación está por las nubes después de su último movimiento en las redes sociales.

Con solo 22 años, Billie Eilish ya es una de las artistas más reconocidas de la industria musical. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo se coronaba al ganar su segundo Premio Oscar por crear la Mejor Canción para una película junto a su hermano Finneas, What Was I Made For?.

Así, la expectación por escuchar su nuevo material está por las nubes. Más aun desde que este jueves incluía en sus 'mejores amigos' de Instagram a todos sus seguidores, una opción que ha podido llevar a cabo sin la necesidad de seguirlos de vuelta.

En cuanto los fans comenzaron a darse cuenta a través del reconocible círculo verde de la app y difundirlo por las redes, su lista de followers comenzaba a aumentar. En solo unas horas ha ganado más de 4 millones. Una estrategia infalible para despertar la curiosidad y asegurarse de que sus fieles conocen sus últimas noticias lo antes posible.

Aunque los contenidos que la cantante ha compartido desde esta opción no se refieren al estreno de nueva música, todo el mundo especula con el inminente lanzamiento de un nuevo disco. El último, Happier Than Ever, se remonta a julio de 2021.

Por el momento, Eilish ha compartido el fragmento de una imagen de lo que parece una mano inerte bajo el agua y otra en la que se ve parcialmente el tatuaje que lleva en el vientre, que al completo dice 'hard and soft' (duro y suave).

La lista de close friends de Instagram permite a los usuarios elegir qué cuentas acceden a determinados contenidos. Es decir, un storie público puede convertirse en privado si restringidos su publicación a esta lista.

¿Indirecta a Taylor Swift? Billie Eilish critica a los artistas que publican múltiples versiones de sus vinilos