Billie Eilish gana el Premio Oscar a Mejor Canción y pulveriza los récords

Barbie , el fenómeno taquillero del año, llegaba con ocho nominaciones pero tuvo que conformarse únicamente con el de mejor canción por 'What I Was Made For?', de Billie Eilish y Finneas O'Connell. Es el segundo Oscar de la artista en esta categoría y con él rompe un nuevo récord.

El Premio Oscar a Mejor Canción Original ha sido para What I Was Made For?, de la película Barbie, compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connel. De esta manera, la dupla musical se impuso a artistas como Jon Batiste, Scott George, Diane Warren y sus mayores contrincantes: Mark Ronson y Andrew Whyatt, nominados por I'm Just Ken, también de la película Barbie.

Es el segundo de su carrera. Ya se lo llevó en 2022 por No Time To Die, tema homónimo de la saga de James Bond.

La artista de Los Ángeles actuó en la gala en una emotiva presentación musical que levantó al público y culminó con una grandísima ovación. Las cámaras captaron a Ariana Grande, Greta Gerwig y Margot Robbie muy emocionadas.

La triple corona de la música en el cine

Junto a su hermano Finneas, la artista se ha convertido en la primera mujer de la historia en ganar la Triple Corona de la música en el cine.

La canción que compuso para el fenómeno Barbie,What I Was Made For, ha sido premiada este año con el Globo de Oro, el Premio Grammy y el Premio Oscar a Mejor Canción para una película. Junto a su hermano Finneas, se trata de los primeros artistas de este siglo que se llevan un reconocimiento de este calibre.

No es el único récord que la cantante ha sobrepasado este 2024. A sus 22 años, la cantante es la persona más joven que se ha llevado dos Premios Oscar en la historia, una marca que llevaba 87 años inamovible. Acumula un palmarés sin igual. En total, tiene nueve Premios Grammy, dos Globos de Oro y dos Premios Oscar.

Su discurso de agradecimiento

Ariana Grande fue la encargada de entregarle la estatuilla a la artista, que hizo alusión a su infancia y su familia en sus palabras de agradecimiento. Durante su discurso, Eilish aseguró que el premio se le hacía inesperado y agradeció a Greta Gerwig que contase con ella para participar en una película tan especial. Por su parte, Finneas agradeció al equipo que hizo realidad la creación del tema, además de tener palabras para Margot Robbie, para sus padres y para sus mejores amigos "por escuchar mi música".

"Y a mi mejor amiga por jugar a las Barbies conmigo y estar siempre a mi lado", añadió Eilish.