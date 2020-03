Julia Maritza, la niña ciega y con autismo que enamora cantando como Whitney Houston

MÁS DE 14 MILLONES DE VISUALIZACIONES

Julia Maritza es una niña de 13 años que está enamorando Internet con su increíble voz. Su autismo y ecolalia no le impiden que interprete de manera impecable temas como I Will Always Love You de Whitney Houston, vídeo que acumula casi 15 millones de reproducciones desde su publicación el pasado mes de febrero.