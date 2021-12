Julio José Iglesias advierte a Tamara Falcó sobre su relación con Íñigo Onieva

Tamara Falcó e Iñigo Onieva están cada vez más cerca de llevar su relación a otro nivel. Se oyen campanas de boda a su alrededor y parece que su enlace no está demasiado lejano, dada la complicidad que ambos han demostrado durante estos últimos meses de su romance.

A pesar de que apenas ha pasado un año desde que la pareja confirmó su romance, lo cierto es que ambos están muy felices juntos y el altar no queda tan lejos como parece. Eso sí, la trascendencia de su pareja no ha evitado que pronto lleguen las opiniones y consejos de sus propios familiares. De hecho, uno de los últimos en hacerlo ha sido el hermano de la hija de Isabel Preysler, Julio José Iglesias.

Su reciente separación de Charisse Verhaert

El cantante ha pasado los últimos 16 años casado con Charisse Verhaert y sabe muy bien cómo funciona el matrimonio, incluido las malas rachas y las separaciones. De hecho, hace tan solo un mes, Julio José anunciaba su separación amistosa de la que hasta ahora había sido su pareja y, aunque ha sido especialmente doloroso, lo cierto es que ambos mantienen una gran amistad tras el tiempo vivido.

Tras tres años sin pasar por España, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha acudido a un evento de la mano de Schweppes y allí ha hablado de su reciente divorcio y de la relación de su hermana con Iñigo Onieva.

"Hablo con mi exmujer todos los días, nuestra relación es maravillosa. Nos hemos separado porque queremos vivir la vida al máximo y cuando no se está al máximo pues yo no puedo estar así ni ella tampoco", aseguraba el cantante, que ha explicado que, a pesar de todo, su relación "ha cambiado para bien": "Mis padres siempre tuvieron buena relación con sus exparejas. Me dijeron 'la gente se separa, dos de cada tres. La vida continúa, tú eres joven, ella es joven y ya está'".

Julio José Iglesias y Charisse Verhaert // GTRES

Aunque la ruptura aún es reciente, lo cierto es que Julio José Iglesias no cierra las puertas al amor y tiene muy claro lo que busca en una persona: "Primero tiene que tener sentido del humor. Si no me río con ella, olvídate. Una chica aburrida no puedo con ello. Si es guapa ayuda, que se lleve bien con todo el mundo y que sea educada, que sepa un poquito de la vida...".

El consejo de Julio José Iglesias a Tamara Falcó

A pesar de su separación, lo cierto es que el propio Julio conoce muy bien lo que es estar felizmente casado. Es por ello que, ante los rumores de boda entre su hermana Tamara Falcó e Iñigo Onieva, el cantante ha tenido claro lo que le recomienda a la pareja.

"Yo creo que no pasa nada por casarse. Uno se puede casar, no pasa nada, pero obviamente no es casarse por casarse, el día que te cases tienes que pensar que es para siempre...", explicaba el hijo de Isabel Preysler, que, aunque acaba de poner punto y final a su historia de amor, aún mantiene una gran relación con su pareja.