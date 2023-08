Julio José Iglesias comparte una romántica foto junto a su nueva novia, la modelo Ariadna Romero

Julio José Iglesiasha encontrado de nuevo el amor, y esta vez lo ha hecho sin trampas, ni cartón, ni sábanas.

El artista, de 50 años, ha publicado una romántica foto junto a su nueva ilusión, Ariadna Romero, una modelo cubana de 36 años, escasos dos meses después de romper con Vivi Di Domenico, con quien compartió vida durante un año y cuya presentación en sociedad dio mucho de que hablar.

Iglesias ha acompañado la instantánea con su nueva novia junto a la frase Just Us, "solo nosotros", y ella no ha dudado en corresponderle con un "te amo mi vida".

Romero ha compartido la misma imagen en uno de sus posts junto a la palabra "nosotros".

Pero, ¿quién es la chica que le ha robado el corazón? Ariadna Romero nació en Cuba, pero es una conocida figura pública en Italia, tanto en el mundo de la moda como en el de la televisión. También cuenta con 243.000 seguidores en Instagram, red social donde publica sus looks, viajes, y fotos juntoa su hijo, amigas y perrito.

Según apunta la revista Lecturas, Romero fue partícipe de la versión italiana de los progarmas que aquí conocemos como Bailando con las estrellas, Pekín express y Supervivientes, pero antes debutó como actriz en Finalmente la felicidad en el año 2011. Además, ha formado parte del vídeo musical Boom Boom, de Mitch e Squalo.

Respecto a su vida amorosa, al igual que José Julio, está separada de su primer marido, el jugador de baloncesto italiano Lorenzo Gergati, con el que contrajo matrimonio de 2012 a 2015. Posteriormente, la modelo tuvo una relación sentimental con el músico Pierpaolo Pretelli, con el que tuvo a su primer y único hijo, Leonardo, de 5 años.

El cantante y la modelo llevan juntos desde antes de la boda de Tamara Falcó, hermana de julio, celebrada el 7 de julio.