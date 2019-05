A Justin Bieber y J Balvin le llueven las críticas por defender a Chris Brown

Justin Bieber la ha liado en Instagram con una publicación defendiendo al cantante Chris Brown , considerando que la paliza que le dió a Rihanna fue un "error" que no hay que tener en cuenta para juzgar su talento. Los seguidores del canadiense se han enfadado y no han tenido reparo en mostrarlo.

Justin Bieber está pasando por una época complicada. Más de una vez, sus fans le han mostrado apoyo incondicional y han entendido todos sus cambios de humor, las veces que ha desaparecido y le han dado su tiempo de descanso aunque no haga música nueva. Pero hay algo que no pasarán por alto... Justin esta vez la ha liado pero bien.

Sabemos que al artista le cuesta llevar las redes sociales, pero esta vez, ha vuelto a liarla vía Instagram con una publicación en la que pone a la misma altura a Chris Brown, Michael Jackson y 2Pac.

En su publicación Justin hace referencia a su talento e intenta quitar importancia al historial de maltrato que tiene Brown alegando que el mundo no debería juzgar a Chris por un "error" del pasado: "Todo el mundo espera hasta que la gente muera para darles el reconocimiento que merecen. Y lo digo ahora, cuando Chris Brown muera después de haber tenido un larga y plena vida, echaréis de menos lo que habéis tenido delante de vosotros durante todo este tiempo... Creedme, veréis que será así. La gente que ha pasado por alto el talento de este hombre por un error que cometió... necesitáis reevaluar. Te quiero Chris Brown."

Por si lo habías olvidado, Chris Brown protagonizó hace 10 años uno de los escándalos más sonados por darle una paliza a Rihanna, su entonces pareja.

Las críticas, lógicamente, le han caído por todos lados y muchos seguidores han trasladado el drama a más redes sociales pidiendo que Justin retire las palabras y borre esa publicación.

Por su parte, Chris Brown le ha respondido vía comentarios al intérprete de 'Sorry junto a muchos emojis de corazón.

Internet se ha llevado las manos a la cabeza ya que la violencia de género no es un error. Además, la paliza que le dió a Rihanna no es la única que figura en su historial, Chris Brown ya acumula un par de denuncias por violación y 'pilladas' de la relación de maltrato que tenía con su anterior novia. En las fotografías, del 2018, aparece Chris Brown estrangulando a la que entonces era su pareja.

"Esto no es así tío. Quién te esté llevando las redes sociales debe saber que este no es el tipo de post que debes publicar para dar apoyo a alguien. Estar a punto de matar a alguien no es amor", "Esto es ofensivo para la humanidad. No necesitamos otra leyenda para la música. Lo que necesitamos es justicia y seguridad para todas las mujeres", comentaron algunos fans en la publicación del canadiense.

Pero Justin Bieber no es el único que ha metido la pata con este tema, J Balvin también ha salido escarmentado. El latino también ha comentado la publicación dándole la razón y las redes han vuelto a arder. Aunque, a diferencia de Justin, que ni ha borrado la publicación, J Balvin sí ha querido hablar sobre la polémica y ha pedido perdón públicamente vía twitter.

¿Quién más va a caer? Porque, por ahora, Justin Bieber está "cancelado" para muchos de sus fans. El té está servido y, al parecer, está ardiendo.