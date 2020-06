Justin Bieber denuncia por 20 millones de dólares a las chicas que lo han acusado de abuso sexual

En los últimos días el nombre de Justin Bieber ha sido Trending Topic tras varias acusaciones de abuso sexual. Tras la polémica, el artista ha roto el silencio con unos mensajes en los que aporta pruebas de que es inocente. Además, ha presentado una denuncia en la que pide 20 millones de dólares a las dos chicas que le han acusado.

Según informa The Blast, el cantante pide 10 millones a cada una de las chicas y, en el texto de la denuncia se expone que ambas lo único que buscan es "atención y fama de manera fraudulenta publicando acusaciones maliciosamente despreciables, descaradamente falsas y difamatorias de que Justin Bieber participó en una agresión sexual".

Por otro lado, también se asegura que hay "pruebas documentales de que sus declaraciones son falsas".

Las jóvenes aseguran que Justin Bieber abusó sexualmente de ellas en 2014 y 2015. Una de estas, Danielle, ha explicado su historia después de que otras dos mujeres, Gaby y Ansel, hayan arremetido también contra el cantante.

Danielle ha relatado que acabó en la habitación de un hotel con Justin Bieber tras conocerlo en un evento en Banger's Sausage House en Austin, Texas, el 9 de marzo de 2014.

"Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedó ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente", explica para concluir acusando a Bieber de violación: "No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Aunque esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui aún así sexualmente abusada sin mi consentimiento".

Tras salir a la luz este duro relato, otra joven llamada Kadi ha asegurado creer todo lo que decía Danielle y explicó su experiencia, bastante similar.