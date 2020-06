Ariana Grande, Justin Bieber, Katy Perry o Harry Styles, famosos que están pagando multas de los detenidos por las protestas en Estados Unidos

Algunos de los artistas más importantes de Estados Unidos, están abonando el importe de las multas de los detenidos durante las protestas en el país, desencadenadas por la muerte de George Floyd , que falleció tras una maniobra de un policía en Mineápolis. Numerosos ciudadanos han salido a la calle para protestar contra el racismo, y la industria de la música y la cultura convocó un parón en protesta, denominado Black Out Tuesday , que ha llenado de imágenes en negro las redes sociales de medio mundo, no solo de cantantes como Justin Bieber , J Balvin , Aitana o Dua Lipa , sino de medios de comunicación, como Europa FM , que nos sumamos a esta protesta, y de numerosos ciudadanos que también han querido mostrar su apoyo a la iniciativa.

Muchos personajes famosos como Justin Bieber, J Balvin, Madonna o Ariana Grande, están alzando sus voces junto a la de cientos de miles de ciudadanos anónimos, que se han echado a la calle para protestar por la situación de la población negra en Estados Unidos, en unas revueltas desencadenadas tras la última y trágica muerte de un ciudadano afroamericano.

George Floyd falleció en el hospital después de que un agente de policía de Mineápolis, en Minnesota, le aplicara una maniobra de inmovilización durante largos minutos, hasta provocarle una pérdida de conocimiento por falta de oxigenación. El hombre murió poco después de ser trasladado por la ambulancia, pero todo el proceso quedó grabado por las cámaras de los viandantes, que pedían clemencia a los policías que tenían reducido a Floyd, en especial el agente que mantuvo su rodilla presionada largo tiempo contra la yugular del detenido, mientras este rogaba que la quitara, porque no podía respirar.

Y ese apoyo, por parte de algunos personajes tan relevantes para el mundo de la música como Justin Bieber, Katy Perry, Ariana Grande o Harry Styles, va más allá de mensajes en redes sociales, ya que están pagando las fianzas de algunos de los detenidos, al tiempo que exigen justicia por la muerte de Floyd y responsabilidades al presidente Trump.

MOVIMIENTO BLACK LIVE MATTERS

En este clima de protestas recorre todo Estados Unidos, y gran parte del mundo se ha hecho eco. Bajo el lema 'Black Lives Matters', se ha iniciado todo un movimiento de apoyo a la comunidad negra, en contra del racismo y a favor de la igualdad y la justicia para todos. "Por favor, no puedo respirar", son las palabras que pronunciaba una y otra vez Floyd hasta quedar inconsciente bajo la rodilla del agente de policía. Una frase que también enarbolan como símbolo los cientos de miles de manifestantes que invaden las calles de uno de los países más poderosos del mundo.

"Cada día hago las cosas sin miedo por que soy privilegiado, y soy privilegiado cada día porque soy blanco. No ser racista no es suficiente, necesitamos ser antirracistas. El cambio social se promueve cuando una sociedad se moviliza. Me solidarizo con todos los que están protestando", podemos leer en la publicación de Harry Styles.

Pero no es el único que está transmitiendo poderosos mensajes de apoyo: