Justin Bieber reaparece para explicar cómo se encuentra tras sufrir síndrome de Ramsey Hunt

A pesar de ser uno de los cantantes con más éxito de todo el planeta, los problemas de salud no dejan a Justin Bieber tener una vida tranquila. En enero de 2020 el cantante anunció que padece la enfermedad de Lyme, provocado por una mordedura de garrapata.

Los médicos dieron con este diagnóstico tiempo después de que Justin sufriera erupciones en la piel, fatiga y fiebre sin saber qué era la fuente que provocaba estas dolencias.

Dos años más tarde, y después de haberse llevado un buen susto cuando su mujer, la modelo Hailey Bieber, sufriera un derrame cerebral y tuviese que ser operada del corazón, ha tenido que detener su gira por otro problema de salud.

Hace unos días Justin Bieber publicó un vídeo en el que mostraba la mitad de su rostro paralizado. No podía cerrar su ojo izquierdo ni tampoco podía sonreír de ese lado. "Hola a todos, aquí Justin. Quería actualizaros sobre lo que ha estado pasando. Como podréis ver en mi cara tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, es un virus que ataca los nervios en mis oídos, en mi cara, y eso causa que mi cara se paralice", explicaba el canadiense.

"Como podéis ver no puedo guiñar este ojo, no puedo sonreír en este lado de mi cara, esta fosa nasal tampoco se mueve. Tengo parálisis en este lado completo de mi cara", añadía.

Este síndrome se genera a causa de la infección de un nervio de la cabeza, y afecta a la cara, oído y boca, produciendo parálisis, dolores e incluso pérdida auditiva.

Por este motivo, el cantante de 28 años ha tenido que aplazar los próximos conciertos de su gira Justice, hasta que pueda recuperarse para volver a los escenarios.

Justin Bieber actualiza su estado de salud

Tres días después de dar esta noticia, Justin ha querido tranquilizar a su seguidores publicando, esta vez, un mensaje a través de Instagram Stories.

"Quería compartir un poco de cómo me he estado sintiendo. Estoy mejorando cada día y a través de todas las molestias he encontrado consuelo en quien me diseñó y conoce todo de mí. Él conoce las partes más oscuras de mí que nadie puede conocer y constantemente me da la bienvenida a sus brazos amorosos. Esta perspectiva me ha dado paz durante esta terrible tormenta que estoy enfrentando. Se que esto pasara, pero en mientras tanto Jesús está conmigo", ha escrito mostrando una vez más su gran devoción por Dios.